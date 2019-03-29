В «РКС-Самара» составили список рекордсменов-должников за воду
Они не платят за воду годами вне зависимости от текущей финансовой ситуации.
Долг абонентов «РКС-Самара» за уже полученные услуги водоснабжения и водоотведения превысил 1,5 миллиарда рублей. В компании выявили многоквартирные дома с самым большим общим долгом за водоснабжение и водоотведение. Позорный порог в 1 миллион рублей преодолели два дома в Промышленном районе по адресам: ул.Свободы, 76 и пр.Кирова, 36А. Долги абонентов в 10 домах-должниках подходят к 6 миллионам рублей.
|
Адрес дома-должника
|
Район
|
Сумма долга
|
СВОБОДЫ, дом № 76
|
Промышленный район
|
1 408 562,37
|
ПР.КИРОВА, дом № 36А
|
Промышленный район
|
1 376 470,42
|
СВОБОДЫ, дом № 20
|
Советский район
|
490 661,00
|
ВОРОНЕЖСКАЯ, дом № 208
|
Промышленный район
|
400 739,04
|
СРЕДНЕ-САДОВАЯ, дом № 65
|
Промышленный район
|
376 254,35
|
КОСТРОМСКОЙ ПЕРЕУЛОК, дом № 8
|
Кировский район
|
374 845,29
|
ЭНТУЗИАСТОВ, дом № 27
|
Советский район
|
363 559,44
|
АЭРОДРОМНАЯ, дом № 61
|
Советский район
|
354 005,30
|
РЫЛЬСКАЯ, дом № 3А
|
Промышленный район
|
350 378,92
|
МИЧУРИНА, дом № 8
|
Октябрьский район
|
349 905,11
|
СТАРА-ЗАГОРА, дом № 118
|
Промышленный район
|
332 108,30
Абоненты - рекордсмены по накоплению долгов – выше 200 тысяч (!!!) проживают по следующим адресам:
|
Адрес абонента-должника
|
Район
|
Сумма долга
|
СТАРА-ЗАГОРА, дом № 118, кв.40
|
Промышленный район
|
251 494,27
|
ЭНТУЗИАСТОВ, дом № 27, кв.№15
|
Советский район
|
221 321,95
|
ВОРОНЕЖСКАЯ, дом № 208, кв. 69
|
Промышленный район
|
218 875,04
|
МИЧУРИНА, дом № 8, кв.19
|
Октябрьский район
|
214 563,21
|
ПР.КИРОВА, дом № 36А, кв.23
|
Промышленный район
|
211 361,72
|
КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом № 43А, кв.22
|
Самарский район
|
210 313,29
|
СПОРТИВНАЯ, дом № 10, кв.14
|
Железнодорожный район
|
207 010,44
|
ЧАПАЕВСКАЯ, дом № 141, кв.№15А
|
Самарский район
|
200 695,88
По указанным адресам проживают люди, которые не платят за воду годами вне зависимости от текущей финансовой ситуации.
В компании «РКС-Самара» готовы помочь горожанам, имеющим задолженность за холодную воду и канализацию. Каждый вторник и четверг в офисе на Луначарского, 56 работает комиссия, на которой рассматриваются все законные возможности уменьшения начислений, их перерасчета и погашения с рассрочкой. Главное условие – не прятаться и иметь желание расстаться с долгами. Жителям домов, которые перечислены выше, и всем остальным должникам очень рекомендуем воспользоваться возможностью расстаться с долгами.
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