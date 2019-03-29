 В «РКС-Самара» составили список рекордсменов-должников за воду

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Адрес дома-должника Район Сумма долга СВОБОДЫ, дом № 76 Промышленный район 1 408 562,37 ПР.КИРОВА, дом № 36А Промышленный район 1 376 470,42 СВОБОДЫ, дом № 20 Советский район 490 661,00 ВОРОНЕЖСКАЯ, дом № 208 Промышленный район 400 739,04 СРЕДНЕ-САДОВАЯ, дом № 65 Промышленный район 376 254,35 КОСТРОМСКОЙ ПЕРЕУЛОК, дом № 8 Кировский район 374 845,29 ЭНТУЗИАСТОВ, дом № 27 Советский район 363 559,44 АЭРОДРОМНАЯ, дом № 61 Советский район 354 005,30 РЫЛЬСКАЯ, дом № 3А Промышленный район 350 378,92 МИЧУРИНА, дом № 8 Октябрьский район 349 905,11 СТАРА-ЗАГОРА, дом № 118 Промышленный район 332 108,30

Адрес абонента-должника Район Сумма долга СТАРА-ЗАГОРА, дом № 118, кв.40 Промышленный район 251 494,27 ЭНТУЗИАСТОВ, дом № 27, кв.№15 Советский район 221 321,95 ВОРОНЕЖСКАЯ, дом № 208, кв. 69 Промышленный район 218 875,04 МИЧУРИНА, дом № 8, кв.19 Октябрьский район 214 563,21 ПР.КИРОВА, дом № 36А, кв.23 Промышленный район 211 361,72 КОМСОМОЛЬСКАЯ, дом № 43А, кв.22 Самарский район 210 313,29 СПОРТИВНАЯ, дом № 10, кв.14 Железнодорожный район 207 010,44 ЧАПАЕВСКАЯ, дом № 141, кв.№15А Самарский район 200 695,88

В «РКС-Самара» составили список рекордсменов-должников за водуОни не платят за воду годами вне зависимости от текущей финансовой ситуации.Долг абонентов «РКС-Самара» за уже полученные услуги водоснабжения и водоотведения превысил 1,5 миллиарда рублей. В компании выявили многоквартирные дома с самым большим общим долгом за водоснабжение и водоотведение. Позорный порог в 1 миллион рублей преодолели два дома в Промышленном районе по адресам: ул.Свободы, 76 и пр.Кирова, 36А. Долги абонентов в 10 домах-должниках подходят к 6 миллионам рублей.Абоненты - рекордсмены по накоплению долгов – выше 200 тысяч (!!!) проживают по следующим адресам:По указанным адресам проживают люди, которые не платят за воду годами вне зависимости от текущей финансовой ситуации.В компании «РКС-Самара» готовы помочь горожанам, имеющим задолженность за холодную воду и канализацию. Каждый вторник и четверг в офисе на Луначарского, 56 работает комиссия, на которой рассматриваются все законные возможности уменьшения начислений, их перерасчета и погашения с рассрочкой. Главное условие – не прятаться и иметь желание расстаться с долгами. Жителям домов, которые перечислены выше, и всем остальным должникам очень рекомендуем воспользоваться возможностью расстаться с долгами.Фото pixabay.com