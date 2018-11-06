В «РКС-Самара» наградили горожан, которые не прошли мимо открытых колодцев
6 ноября 2018 10:25
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Традиционно дважды в год главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков встречается с активными жителями города, которые сообщают о наиболее проблемных участках на сетях – об утечках и открытых колодцах. При всей кажущейся простоте, это очень важный шаг – не пройти мимо и позвонить в компанию, ответственную за обслуживание сетей. Ведь любой открытый колодец – это потенциальная угроза для здоровья горожан.
Именно поэтому «РКС-Самара» осенью собирает горожан, сообщивших об открытых колодцах, а весной – об утечках. Им предоставляется возможность задать любой вопрос о деятельности компании, получить из первых рук всю необходимую информацию.
В этот раз на встречу были приглашены и те, кто сообщил об отсутствующих люках через Twitter. В этой социальной сети зарегистрировано много активных горожан, которые незамедлительно пишут обо всех увиденных проблемах. Также на сайте компании работает раздел «Сообщить о проблеме» https://samcomsys.ru/appeals, где можно написать об утечках, колодцах, несанкционированных врезках.
«РКС-Самара» благодарит всех, кто не остаётся равнодушным к проблемам города, кто искренне хочет помочь в благоустройстве и предотвратить сбои на сетях. Вместе мы сможем сделать больше!
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