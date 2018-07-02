В «РКС-Самара» началась практика студентов СамГТУ.

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С сегодняшнего дня больше 20 студентов Академии строительства и архитектуры СамГТУ будут проходить производственную практику на предприятии «РКС-Самара». Перед началом со студентами встретились руководители компании, начальники цехов, где будущие специалисты будут получать новые знания и практические навыки.Практику будут проходить студенты 2 и 3 курсов кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Самарского государственного технического университета. В прошлом году в вузе была создана базовая кафедра «Инженерные коммунальные системы», которую возглавил главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. Приветствуя будущих специалистов, он отметил, что компания заинтересована в новых, свежих идеях, тем более 2018 год объявлен Годом рационализации: «Мы за то, чтобы не было формализма. Каждый час рабочего времени, каждая минута стоит денег. Те знания, которые вы здесь получите, принесут вам пользу. Не упускайте это время, насыщайте себя знаниями. И залезайте везде, где только можно - конечно, с соблюдением техники безопасности», - сказал Владимир Бирюков.Производственную практику студенты будут проходить в нескольких подразделениях «РКС-Самара»: цехах эксплуатации водопроводных сетей, на ГОКС, НФС и ГВС, в управлении главного технолога и ПТУ, а также в ЦДС. Руководители практики сразу познакомились со своими студентами.Знакомство с предприятием начали с диспетчерской, где студентам провели экскурсию, показали, как работает служба, куда стекается вся информация по работе водопроводной и канализационной сети Самары.По окончании практики каждый студент получит характеристику от своего руководителя, а трое лучших станут стипендиатами «Российских коммунальных систем». Денежное поощрение ввели в этом году для учащихся СамГТУ, чтобы поддержать талантливых и перспективных студентов.