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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Кировском районе Самары судебные приставы арестовали имущество должников СКС

3 апреля 2018 09:17
72
В Кировском районе Самары судебные приставы арестовали имущество должников СКС
Данные потребители не находятся в трудной жизненной ситуации.

В Кировском районе судебные приставы вместе с сотрудниками СКС встретились с должниками за коммунальные услуги. В одном из самарских домов по ул. Победы таких неплательщиков – девять человек. Их общий долг за холодную воду и канализацию превышает 175 тысяч рублей. Каждый из них активно пользуется услугами СКС, но платить не спешит. В среднем, долг каждого – около 20 тысяч рублей.

При этом данные потребители не находятся в трудной жизненной ситуации, они платежеспособны, но, видимо, считают, что платить за воду не нужно и она сама появляется в кранах. Судебные приставы Кировского района обошли все девять квартир: там, где никого не оказалось дома, оставили уведомление о вызове на прием к судебному приставу исполнителю. С теми должниками, которые были дома, провели беседу. Один из долгов (21 128 рублей) оплатили на месте, еще один был погашен частично – через арест имущества. У неплательщика судебные приставы описали телевизор и микроволновую печь общей стоимостью 13 000 рублей, тогда как долг за воду "набежал" в 18 135 рублей.
Все коммунальные услуги должны быть оплачены вовремя и в полном объеме. «Самарские коммунальные системы» будут вести борьбу со злостными неплательщиками за водоснабжение и водоотведение всеми одобренными законодательством способами.

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