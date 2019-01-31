В 2018 году в лаборатории сточных вод "РКС-Самара" провели почти 140 тысяч анализов
31 января 2019 09:29
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Строгого контроля требует не только питьевая вода, но и сточные воды, которые приходят на городские очистные канализационные сооружения (ГОКС), очищаются и потом возвращаются в Волгу.
Сотрудники испытательной химико-бактериологической лаборатории сточных вод «РКС-Самара» проверяют воду на каждом этапе очистки от приемной камеры до последнего этапа, перед попаданием в реку. Кроме этого, лаборанты производят контроль волжской воды – выше выпуска стоков с ГОКСа, в точке выпуска, и ниже. Это дает возможность составить развернутую картину влияния сточных вод на экологию Волги. По большинству показателей вода возвращается чище волжской.
А еще лаборанты часть рабочего дня уделяют наблюдению за жизнью различных микроорганизмов, бактерий, червей, инфузорий, - все они составляющие активного ила, при помощи которого происходит биологическая очистка вод. Специалистов интересует все: активность, размеры, поведение, размножение. Именно от этого зависит качество обработки стоков.
Все анализы проводит одна испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод «РКС-Самара». Это более 300 определений в день. Кроме проб воды ГОКС, сотрудники проводят исследования для промышленных предприятий, которые производят сбросы сточных вод в городскую систему канализации, обязаны следить за ее качественным составом, но своих лабораторий не имеют. За 2018 год таких исследований было проведено более 54 тысяч.
Всего в ушедшем году в лаборатории провели почти 140 тысяч анализов.
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