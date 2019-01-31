В 2018 году в лаборатории сточных вод "РКС-Самара" провели почти 140 тысяч анализов

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Строгого контроля требует не только питьевая вода, но и сточные воды, которые приходят на городские очистные канализационные сооружения (ГОКС), очищаются и потом возвращаются в Волгу.Сотрудники испытательной химико-бактериологической лаборатории сточных вод «РКС-Самара» проверяют воду на каждом этапе очистки от приемной камеры до последнего этапа, перед попаданием в реку. Кроме этого, лаборанты производят контроль волжской воды – выше выпуска стоков с ГОКСа, в точке выпуска, и ниже. Это дает возможность составить развернутую картину влияния сточных вод на экологию Волги. По большинству показателей вода возвращается чище волжской.А еще лаборанты часть рабочего дня уделяют наблюдению за жизнью различных микроорганизмов, бактерий, червей, инфузорий, - все они составляющие активного ила, при помощи которого происходит биологическая очистка вод. Специалистов интересует все: активность, размеры, поведение, размножение. Именно от этого зависит качество обработки стоков.Все анализы проводит одна испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод «РКС-Самара». Это более 300 определений в день. Кроме проб воды ГОКС, сотрудники проводят исследования для промышленных предприятий, которые производят сбросы сточных вод в городскую систему канализации, обязаны следить за ее качественным составом, но своих лабораторий не имеют. За 2018 год таких исследований было проведено более 54 тысяч.Всего в ушедшем году в лаборатории провели почти 140 тысяч анализов.