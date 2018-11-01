Улица Алма-Атинская в Самаре открыта для движения автотранспорта

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В августе 2018 года на Главном Безымянском коллекторе, на участке, пролегающем под ул. Алма-Атинской в районе пересечения с ул. Черемшанской, произошёл технологический сбой. Из-за высокой степени износа – этот коллектор введён в эксплуатацию в 1972 году – обвалился верхний свод трубы, что вызвало просадку на дороге.В течение трёх месяцев проезжая часть улицы Алма-Атинской от улицы Черемшанской до Алма-Атинской, 31Б (в сторону Ставропольской) была полностью перекрыта. Специалисты «РКС-Самара» проводили сложные аварийно-восстановительные работы, в ходе которых заменено 90 метров коллектора диаметром 1,5 метра. Монтаж выполнялся нестандартным способом: вместо сварки производили вворачивание одного отрезка в другой. Работы осложнялись тем, что стоки все время поступали, трубы приходилось подтапливать, чтобы они не всплывали.Дорожные работы были не менее сложными. Котлован для ремонтных работ получился очень большой из-за того, что труба пролегает на нестандартной глубине – более 10 метров.31 октября проезжая часть улицы Алма-Атинской в районе пересечения с улицей Черемшанской открыта для движения автомобилей. В настоящее время завершается благоустройство: вывозится лишний грунт, завозится чернозём для газонов, восстанавливается пешеходная дорожка.