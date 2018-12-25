Три дня осталось до окончания акции «В Новый год – без старых долгов» в Самаре
25 декабря 2018 09:15
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В Самаре до 27 декабря включительно проходит акция «В Новый год – без старых долгов», в которой уже приняли участие более четырёх тысяч самарцев. 4288 человек ушли из центров обслуживания клиентов «РКС-Самара» со вкусными тортиками, а 1618 зарегистрировались на сайте для участия в большом розыгрыше, который состоится в феврале 2019 года.
Каждый год в предновогодние дни всё больше и больше горожан приходят в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара».
Условия:
Абоненты «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы»), которые не имеют долгов или успели их погасить за время проведения акции, а также внесли авансовый платеж за декабрь, могут прийти в центры обслуживания клиентов до 27 декабря 2018 года за гарантированным сладким подарком.
Дополнительно все, кто не имеет долгов (или погасил их до 27 декабря), могут принять участие в большом розыгрыше ценных призов. Для этого надо пройти регистрацию на сайте (https://samcomsys.ru/promo). Суперприз – выходные в одном из самарских санаториев.
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