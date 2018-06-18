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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Только с должников-юридических лиц за месяц с помощью позорной пирамиды СКС смогли собрать почти 500 тысяч рублей

18 июня 2018 09:06
Только с должников-юридических лиц за месяц с помощью позорной пирамиды СКС смогли собрать почти 500 тысяч рублей.
Эффект превзошел ожидания.

Что самое интересное, для достижения такого эффекта не понадобилась даже установка пирамиды. Подавляющее большинство средств было получено с должников сразу после получения ими уведомления об установке позорной пирамиды. Тридцати должникам – юридическим лицам СКС были готовы привести позорное напоминание о задолженности, и каждый раз недобросовестный абонент бросал все дела и находил возможность погасить долги. В результате из 541 454 рублей долгов 451 424 рубля были оплачены сразу, а на оставшуюся сумму получены гарантийные письма. Эффект превзошел ожидания.
Новые списки адресов недобросовестных плательщиков - юридических лиц готовы, сообщают "Самарские коммунальные системы". Пирамида может отправиться в путь в любой момент!
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