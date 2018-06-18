Только с должников-юридических лиц за месяц с помощью позорной пирамиды СКС смогли собрать почти 500 тысяч рублей
18 июня 2018 09:06
Что самое интересное, для достижения такого эффекта не понадобилась даже установка пирамиды. Подавляющее большинство средств было получено с должников сразу после получения ими уведомления об установке позорной пирамиды. Тридцати должникам – юридическим лицам СКС были готовы привести позорное напоминание о задолженности, и каждый раз недобросовестный абонент бросал все дела и находил возможность погасить долги. В результате из 541 454 рублей долгов 451 424 рубля были оплачены сразу, а на оставшуюся сумму получены гарантийные письма. Эффект превзошел ожидания.
Новые списки адресов недобросовестных плательщиков - юридических лиц готовы, сообщают "Самарские коммунальные системы". Пирамида может отправиться в путь в любой момент!
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
18 июня 2018 11:18
Мусорные баки отличаются по цветам. Благоустройство региона
0
15 июня 2018 21:38
На нем установят 24 кабинки, каждая из которых рассчитана на шесть человек. Благоустройство региона
0
15 июня 2018 13:32
Силами районной администрации после уборки будет организован вывоз мусора. Благоустройство региона
0
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
0
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
66
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
168
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
76
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
74
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
151
ЖКХ
18 июня 2018 09:06
Эффект превзошел ожидания. ЖКХ
0
15 июня 2018 09:55
Городская скульптура появилась на пересечении улиц Полевой и Галактионовской осенью 2017 года. ЖКХ
0
14 июня 2018 18:58
ЖКХ
0
Экология
17 июня 2018 11:53
Температурные рекорды перекрыты в нескольких населенных пунктах. Экология
0
14 июня 2018 12:48
Самара попала в «жёлтую» категорию рейтинга, которая означает, городские власти недооценивают важные элементы экологизации транспорта. Экология
0
13 июня 2018 12:09
Так они компенсируют свой "углеродный след". Экология
0
Видео
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
0
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
0
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия