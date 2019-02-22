Теплоснабжение потребителей в Сызрани восстановлено
22 февраля 2019 10:41
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Накануне, 21 февраля в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о проведении плановых ремонтных работ по замене поврежденного участка теплотрассы (подающий и обратный трубопроводы) диаметром 377 мм по адресу: г.о. Сызрань, ул. Кирова, 92, сообщает облМЧС.
На время проведения работ приостановлено теплоснабжение 29 многоквартирных жилых домов (всего 1930 жителей, в том числе 120 детей), 5 социально-значимых объектов (2 школы, Станция СМП 03, детский сад, детский дом творчества).
Работа социально-значимых учреждений не приостанавливалась.
Работы проводились аварийными службами в составе 15 человек, 4 ед. техники
Контроль за ходом проводимых работ осуществлялся Администрацией г.о. Сызрань.
В 17.31 21.02.2019 г. теплоснабжение потребителей востановлено.
Всего для проведения работ привлекались 21 человек, 7 ед. техники, в том числе от МЧС России 2 человека, 1 ед. техники.
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