Теплоснабжение потребителей в Сызрани восстановлено

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Накануне, 21 февраля в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о проведении плановых ремонтных работ по замене поврежденного участка теплотрассы (подающий и обратный трубопроводы) диаметром 377 мм по адресу: г.о. Сызрань, ул. Кирова, 92, сообщает облМЧС.На время проведения работ приостановлено теплоснабжение 29 многоквартирных жилых домов (всего 1930 жителей, в том числе 120 детей), 5 социально-значимых объектов (2 школы, Станция СМП 03, детский сад, детский дом творчества).Работа социально-значимых учреждений не приостанавливалась.Работы проводились аварийными службами в составе 15 человек, 4 ед. техникиКонтроль за ходом проводимых работ осуществлялся Администрацией г.о. Сызрань.В 17.31 21.02.2019 г. теплоснабжение потребителей востановлено.Всего для проведения работ привлекались 21 человек, 7 ед. техники, в том числе от МЧС России 2 человека, 1 ед. техники.