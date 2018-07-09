Технический совет «РКС-Самара» рассмотрел белорусское оборудование
9 июля 2018 11:41
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Белорусское машиностроительное предприятие «Святовит» представило на техническом совете «РКС-Самара» своё оборудование. Прежде всего, речь шла об установках горизонтального направленного бурения (ГНБ), которые производятся на предприятии более 10 лет. Компания предоставляет полное сервисное сопровождение и техническое обслуживание.
В условиях Самары установки ГНБ очень востребованы. Они позволяют менять трубы, не разрушая верхний дорожный слой. Например, в мае ремонт канализационной линии на улице Максима Горького был выполнен именно с использованием технологии ГНБ. Тогда переложили 72 метра трубы без вскрытия асфальта.
Также белорусские машиностроители предложили «РКС-Самара» телескопические экскаваторы-планировщики на автомобильных шасси, которые в просторечье называются «экскаватор - золотая ручка». Они отличаются большой мобильностью и производительностью.
Машиностроители из Минска предложили самарцам посетить завод и сборочное производство. Специалисты технического блока «РКС-Самара» проработают данные предложения, соберут отзывы у пользователей техники и примут окончательное решение.
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