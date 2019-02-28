Талые воды «смыли» хирургическое отделение больницы в Самарской области

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В общественную организацию «Гражданский патруль» поступила жалоба от попавших в хирургию городской больницы по адресу Ленина, 104. В палате хирургического отделения на 4 этаже протекает крыша, вода стекает прямо на кровати пациентов, которые пришлось переставлять.-Помимо палат протекает крыша также и в столовой и процедурном кабинете, - пожаловались пациенты общественникам, записав видео, как по всей палате расставлены тазы и ведра, куда ручьями стекает вода с потолка.«Гражданский патруль» обратился с жалобой в прокуратуру и Роспотребнадзор Самарской области с просьбой провести прокурорскую проверку по факту содержания отделения хирургии Городской больницы г. Чапаевска в ненадлежащем санитарном состоянии.-Складывается впечатление, что в Чапаевске либо вообще нет финансирования здравоохранения, либо общая проблема крыш Самарской области не обошла Чапаевск стороной. Мы видим, что само состояние больницы ужасное. Будем наблюдать за развитием ситуации», — прокомментировал глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.