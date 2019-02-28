Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 28 февраля, 20:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/02:
USD 65.76
0.14
EUR 74.82
0.33
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Талые воды «смыли» хирургическое отделение больницы в Самарской области

28 февраля 2019 13:24
139
Талые воды «смыли» хирургическое отделение больницы в Самарской области
Пациенты хирургического отделения городской больницы города Чапаевска пожаловались на капель с потолка.

В общественную организацию «Гражданский патруль» поступила жалоба от попавших в хирургию городской больницы по адресу Ленина, 104. В палате хирургического отделения на 4 этаже протекает крыша, вода стекает прямо на кровати пациентов, которые пришлось переставлять.

-Помимо палат протекает крыша также и в столовой и процедурном кабинете, - пожаловались пациенты общественникам, записав видео, как по всей палате расставлены тазы и ведра, куда ручьями стекает вода с потолка.

«Гражданский патруль» обратился с жалобой в прокуратуру и Роспотребнадзор Самарской области с просьбой провести прокурорскую проверку по факту содержания отделения хирургии Городской больницы г. Чапаевска в ненадлежащем санитарном состоянии.

-Складывается впечатление, что в Чапаевске либо вообще нет финансирования здравоохранения, либо общая проблема крыш Самарской области не обошла Чапаевск стороной. Мы видим, что само состояние больницы ужасное. Будем наблюдать за развитием ситуации», — прокомментировал глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
28 февраля 2019  18:22
Это решение гарантирует приход в промпарк новых инвесторов, так как позволит полностью решить транспортно-логистическую проблему.
Евгений Серпер поддержит строительство железнодорожной ветки к промпарку в Чапаевске
Это решение гарантирует приход в промпарк новых инвесторов, так как позволит полностью решить транспортно-логистическую проблему.  Благоустройство региона
90
28 февраля 2019  12:55
Самарские власти начали подготовку к ремонту улицы Дачной
Самарские власти начали подготовку к ремонту улицы Дачной
Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проекты планировки территории.  Благоустройство региона
120
27 февраля 2019  14:11
В этом году площадь цветников составит почти 33 000 квадратных метров.
В этом году в Самаре будет высажено более миллиона цветов
В этом году площадь цветников составит почти 33 000 квадратных метров.  Благоустройство региона
703
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
1219
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2383
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
989
Весь список
Всё в Дом
4 февраля 2019  20:02
Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
 Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины.  Всё в Дом
886
2 февраля 2019  13:50
Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
 Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
259
19 января 2019  17:24
Кресла-реклайнеры - особенности
Кресла-реклайнеры - особенности
 Все более востребованным становится  кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом.  Всё в Дом
648
Весь список
ЖКХ
28 февраля 2019  15:44
Рейтинговое агентство отмечает, что для деятельности компании по-прежнему характерны низкие отраслевые риски и сильные рыночные позиции.
АКРА повысило РКС кредитный рейтинг до A(RU) прогноз «Стабильный»
 Рейтинговое агентство отмечает, что для деятельности компании по-прежнему характерны низкие отраслевые риски и сильные рыночные позиции.  ЖКХ
115
28 февраля 2019  13:24
Талые воды «смыли» хирургическое отделение больницы в Самарской области
Талые воды «смыли» хирургическое отделение больницы в Самарской области
Пациенты хирургического отделения городской больницы города Чапаевска пожаловались на капель с потолка. ЖКХ
138
27 февраля 2019  17:59
Поставлена задача: привлечь максимальное количество ресурсов для уборки дворов, внутриквартальных проездов, расчистки крыш.
Расчистка дворов и крыш – на усиленном контроле руководства мэрии и глав внутригородских районов Самары
Поставлена задача: привлечь максимальное количество ресурсов для уборки дворов, внутриквартальных проездов, расчистки крыш.   ЖКХ
437
Весь список

Экология
26 февраля 2019  14:44
Тем не менее, проблемы с загрязняющими выбросами в атмосферу наблюдаются
У всех городов Самарской области низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха
Тем не менее, проблемы с загрязняющими выбросами в атмосферу наблюдаются  Экология
303
20 февраля 2019  13:53
Самарской области выделено 2,4 млрд рублей на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов
Самарской области выделено 2,4 млрд рублей на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов
Минприроды России заключило соглашения с регионами о целевых показателях и субсидировании мероприятий в рамках национального проекта «Экология».  Экология
545
18 февраля 2019  13:56
В Самаре побит температурный рекорд Вскоре регион ожидает похолодание.
В Самаре побит температурный рекорд
Вскоре регион ожидает похолодание. Экология
373
Весь список


Видео
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
134
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
572
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
617
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1316
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1131
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1029
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
499
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1032
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
759
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2781
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2476
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2735
Весь список

Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает отметить Масленицу
Войска ПВО провели учения в регионах Поволжья с привлечением более 1,3 тысяч военнослужащих
Молодые сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли Присягу на верность служебному долгу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные