Центр обслуживания клиентов РКС-Самара переехал

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ул. Луначарского, 56, каб. 116 А ул. Чернореченская, 16 А ул. Советской Армии, 146 пр. Металлургов, 56 пер. Банковский, 1 ул. Бакинская, 22 А, каб. 2 ул. Мира, 12

По всем вопросам, связанным с оплатой водоснабжения и водоотведения, жители Самары обращаются в центры обслуживания клиентов ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара»). В настоящее время работает семь центров.Со вчерашнего дня ЦОК, который располагался по адресу пр. Металлургов, 60 переехал в соседнее здание, пр. Металлургов, 56.Каждая третья суббота месяца во всех ЦОКах (за исключением ул.Мира,12) – рабочая, с 8.00 до 17.00.Обращаем внимание, что с 26 по 3 число каждого месяца – неприёмные дни. Это необходимо для обработки показаний приборов учёта. За выдачей справок, которые не ждут до открытия ЦОКов, можно обратиться по адресу: Луначарского, 56, каб. 116А.