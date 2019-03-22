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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Сызранские власти не согласились с ФАС в вопросе теплоснабжения

22 марта 2019 13:10
84
Сызранские власти не согласились с ФАС в вопросе теплоснабжения
Антимонопольный орган просил чиновников заново провести конкурс по выбору единой теплоснабжающей организации.

Администрация Сызрани пытается признать недействительным предписание ФАС России, вынесенное в конце 2018 года. В нем антимонопольный орган просил чиновников заново провести конкурс по выбору единой теплоснабжающей организации (ЕТО) Сызрани.

31 июля прошлого года сызранская администрация утвердила компанию «Энергетик» в качестве ЕТО в зонах, за которые ранее отвечало МУП «ЖЭС». Само «ЖЭС» ушло в процедуру банкротства, задолжав своим контрагентам более 800 млн рублей. «Энергетик» единственным подала заявку на конкурс по выбору ЕТО. Однако ФАС России усмотрела нарушения в процедуре его проведения. По мнению ведомства, они заключаются в том, что чиновники не опубликовали в установленный срок необходимые документы, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com
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