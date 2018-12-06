Суд поддержал исковые требования «РКС-Самара» к должнику но 416 тысяч рублей

145

Эта история длится больше года. В середине 2017 года сотрудники «РКС-Самара» выявили незаконную врезку в водопровод на ул. Главной, 32 в Куйбышевском районе. Воду перекрыли, однако это не остановило собственников, привыкших воровать ресурс. Незаконная врезка отключалась ещё трижды! В конечном итоге отключение было произведено окончательное, с вырезом куска трубы, а на владельца здания были поданы документы в суд.В соответствии с действующим законодательством расчет объёма потребленной воды за время незаконного пользования был произведен по пропускной способности трубы в круглосуточном режиме, к оплате хозяевам незаконной врезки предъявлена сумма в 416 тысяч рублей.Куйбышевский районный суд города Самары исковые требования «РКС-Самара» подтвердил в полном объеме. Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда не удовлетворила апелляционную жалобу и оставила без изменений решение Куйбышевского районного суда.Но история завершится только тогда, когда ответчик, теперь уже в соответствии с решением суда, оплатит потреблённую воду и госпошлину. Сейчас к процессу взыскания подключились судебные приставы.Незаконное пользование городскими системами водоснабжения и водоотведения влечёт за собой обязательное наказание. Сотрудники ресурсоснабжающей организации проводят регулярные рейды, выявляя воровство воды. Не имеет значения, сколько лет незаконной врезке, была она сделана настоящим или предыдущим владельцем дома. Важно одно – пользование водой и канализацией должно быть оформлено по правилам.Фото pixabay.com