Специалисты приступили к заполнению системы тепломагистрали на Ташкентской в Самаре

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В среду, 23 января, на теплосетях в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загора произошёл повторный порыв. Для максимально оперативного устранения последствий произошедшего был создан специальный штаб под руководством Главы Самары Елены Лапушкиной. Кроме того, с 21.00 23 января введён режим чрезвычайно ситуации. В состав штаба вошло руководство министерства ЖКХ и энергетики Самарской области, МЧС, руководители структурных подразделений городской Администрации и районных администраций.Штабом организован поквартирный обход домов, попавших в зону отключения, и по заявкам жителей доставляют обогреватели. В первую очередь социальные службы посещают пожилых, лежачих больных и лиц, нуждающихся в особом уходе. Кроме того, на базе пяти школ развёрнуты пункты временного пребывания, достигнуты договоренности с санаториями о предоставлении дополнительно 716 мест.«Сварочные работы завершились около семи часов утра, идёт заполнение системы. Планируется, что подача тепла в квартиры начнется в 15.00. Одновременно с этим начнётся поквартирный обход, управляющие компании будут проверять стояки и сигнализировать о ходе подачи отопления в дома»,- сказала Елена Лапушкина.«Установка причин - достаточно длительный процесс, трубу отдадут в лабораторию металлов, потом мы совместно с техническими специалистами министерства энергетики и Ростехнадзора ознакомимся с результатом, на основании которого будет составлен акт, где будут описаны причины и обозначены мероприятия для исключения повторения такого в дальнейшем»,- сообщило руководство «ПТС».Установкой причин повторного порыва займётся специализированная межведомственная комиссия при непосредственном участии московского руководства компании «Т+», Ростехнадзора и профильного министерства.Руководство штаба также обращает внимание самарцев, чьи дома на данный момент находятся без центрального отопления, что при использовании обогревателей стоит соблюдать повышенные меры безопасности, сообщает пресс-служба облправительства.«Поскольку жители отапливают квартиры обогревателями и нагрузки на сети значительно увеличились, для дежурства в Кировском и Промышленных районах было дополнительно привлечено 50 энергетиков. Некоторые жители используют газовое оборудование для обогрева квартир, поэтому по нашей просьбе компания СВГК также выделила дополнительные бригады, чтобы в случае необходимости быстро среагировать и оказать содействие»,- подчеркнул министр ЖКХ и энергетики Сергей Марков.Фото: Департамент информполитики региона.