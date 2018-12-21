Специалисты "РКС-Самара" запустили в работу водовод на ул. Луначарского
21 декабря 2018 09:22
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15 декабря специалисты «РКС-Самара» запустили в работу водовод диаметром 900мм после замены участка трубы длиной 385 метров на ул. Луначарского.
Серьезные ремонтные работы на водоводе назрели давно. Уложен он был в 60-е годы прошлого века, снабжал водой дома Железнодорожного, Октябрьского и Самарского районов, несколько тепловых узлов. За годы работы сам водовод полностью выработал свой ресурс, в несколько раз выросло количество абонентов, получающих воду, а воды часто не хватало для обеспечения постоянного давления по некоторым адресам. Для повышения надежности водоснабжения специалисты «РКС-Самара» приняли решение в рамках производственной программы (дополнительно к мероприятиям инвестиционной программы) провести замену участка трубы.
Ремонтные работы сначала велись бестраншейным способом, что должно было сэкономить время и сохранить асфальтовое покрытие улицы Луначарского. Новые полиэтиленовые трубы заводились под землю через специальные котлованы. В процессе работ возникли непредвиденные обстоятельства, обусловленные несоответствием технической документации, составленной в момент прокладки трубы, реальному состоянию. Обнаружилось несколько колодцев, не обозначенных на схемах, использовались другие материалы и пр. Стало понятно, что закрытым методом ничего сделать невозможно. Пришлось вскрывать грунт и вести замену уже открытым способом. Сроки завершения работ сдвинулись на несколько недель. Запитанные от этого водовода районы на время проведения работ переключили на резервную схему водоснабжения, из-за чего иногда возникали перепады давления.
После окончания ремонтных работ специалисты провели промывку водовода, взяли необходимые анализы воды и, удостоверившись, что вода соответствует нормам СанПиН, 16 декабря запустили трубопровод в работу. Давление в проблемных домах пришло в норму.
18 декабря на этом водоводе произошел технологический сбой: в районе улиц Мориса Тореза и Волгина трубу повредила строительная организация, проводившая технологическое присоединение жилого дома под дорогой. Ранее при таком сбое без воды остались бы жители огромного района города. В этот раз работа обновленного водовода позволила серьезно сократить количество домов, отключенных от водоснабжения, большая часть домов находились на пониженном давлении.
Практика подтвердила расчеты: вовремя проведенные ремонтные работы повысили давление в домах жителей города, позволили создать резервную схему, повысили надежность и бесперебойность водоснабжения значительной части города.
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