Сотрудники «РКС-Самара» заменили водопроводную задвижку д-800 на Московском шоссе
19 февраля 2019 11:00
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Водопроводная задвижка – это элемент запорной арматуры, который позволяет регулировать систему водоснабжения. Если где-то произошёл технологический сбой, с помощью задвижек перекрывается вода, делаются переключения с одной линии на другую, чтобы как можно меньше домов попадали под отключение.
На водоводе диаметром 800 мм, который проложен параллельно Московскому шоссе, в районе дома № 106 установлена запорная арматура. С её помощью производят переключения режимов в нескольких крупных жилых массивах. Из-за того что задвижка вышла из строя, в случае аварийных работ приходилось отключать большой участок: Московское шоссе - ул. Советской Армии - Ботанический переулок - ул. Ново-Садовая. Также существовал риск самопроизвольного закрытия задвижки.
Учитывая эти факторы, «РКС-Самара» приняли решение заменить запорную арматуру. Планировалось, что работы займут сутки. Однако специалисты справились за меньшее время. Через 16 часов после начала работ и промывки водовода началось заполнение системы водой. В замене задвижки была задействована бригада из 7 человек и 5 единиц техники.
Теперь жители многоэтажных домов этого района будут гораздо реже сталкиваться с отключениями холодной воды. Всего в 2018 году «РКС-Самара» на сетях водоснабжения заменили 323 и отремонтировали 542 задвижки.
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