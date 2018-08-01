Сотрудники «РКС-Самара» обеспечивают необходимое качество водопроводной воды независимо от погодных условий

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Все жители Самары, за исключением Куйбышевского района, снабжаются волжской водой, которая проходит все необходимые стадии очистки на насосно-фильтровальных станциях.В первом полугодии 2018 года на Волге в районе нашего города были зафиксированы нетипичные условия: увеличение объёмов сброса ГЭС и продолжительный паводок. Это не могло не повлиять на исходную воду, которая добывается станциями «РКС-Самара».Для того, чтобы потребители не ощутили ухудшения качества волжской воды и для выполнения требований СанПИН, лаборатории НФС-1, НФС-2 и ГВС (трёх насосно-фильтровальных станций «РКС-Самара») перешли на интенсивный режим водоподготовки. В зависимости от результатов анализов воды в источнике, оперативно менялся режим и дозы коагулирования. Также был усилен лабораторный и производственный контроль качества воды в источнике, на всех этапах водоподготовки, в резервуарах чистой воды и в распределительной сети.Всего в первом полугодии 2018 года лаборатории ресурсоснабжающей организации сделали 88 687 анализов водопроводной воды по химико-бактериологическим показателям до и после поступления её в распределительную сеть. Это на 8,5% больше, чем в первом полугодии 2017 года.