Самовольные постройки осложняют энергетикам Самары проведение ремонтных работ на тепловых сетях
13 марта 2018 11:28
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Специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» нередко сталкиваются с ситуациями, когда в охранной зоне тепловых сетей расположены те или иные самовольные постройки – от гаражей до пристроев к жилым домам.
Очередной случай произошел на прошлой неделе. Специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили повреждение на бывшей бесхозяйной теплотрассе диаметром 159 мм в районе жилого дома №284 по Московскому шоссе. Однако теплоэнергетики не смогли оперативно приступить к ремонтным работам: прямо над местом повреждения были расположены два металлических гаража. Руководство сетевого района «ПТС» обратилось в администрацию Промышленного района с просьбой оказать помощь по демонтажу строений. На поиск владельцев гаражей и демонтаж объектов потребовалось несколько дней. Весь период, пока освобождалось место для проведение ремонтных работ, потребители «ПТС» получали горячую воду и отопление без ограничения. Повреждение было устранено 7 марта.
Теплоэнергетики напоминают, что возведение любых строений над теплосетями не только осложняет проведение ремонтных работ в случае возникновения повреждений, но и грозит жизни и здоровью владельцев этих самовольных построек. По информации «ПТС», число таких объектов в областной столице исчисляется сотнями.
Руководство «Предприятия тепловых сетей» призывает муниципальных чиновников обратить особое внимание на самовольные постройки, в том числе, гаражи и детские площадки, расположенные в охранной зоне тепловых сетей, сообщает ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).
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