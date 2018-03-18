Самару расчищают от снега в условиях аномального снегопада

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Первостепенно приводятся в порядок проезжие части, по которым пролегают маршруты общественного транспорта и осуществляется подъезд к избирательным участкам и учреждениям соцсферы. Кроме того, в целях обеспечения безопасности на дорогах предприятие содержит средства организации дорожного движения.В изменившихся погодных условиях на расчистку дорог, пешеходных переходов, тротуаров, остановочных площадок, «карманов» для подъезда общественного транспорта, лестничных сходов только МП г. о. Самара «Благоустройство» в ночь на 18 марта вывело 256 спецмашины и 86 дорожных рабочих. Сейчас количество персонала увеличено втрое. В уборке улиц задействованы 156 машин. Параллельно с расчисткой производится обработка многокомпонентными противогололедными материалами – за сутки применили порядка 470 тонн реагентов. В ночную смену упор будет сделан не только на расчистку, но и на вывоз снега. Для этого планируется использовать все максимально возможные ресурсы.Необходимо отметить, что в текущий сезон снегопады не были столь частным явлением, как в прошлый. Однако они отличались гораздо большей интенсивностью. Напомним, что только 4 марта, когда на город обрушился сильный снегопад, выпало 42% месячной нормы осадков. Сегодня количество снежных осадков также аномально велико. И сейчас самарские площадки для складирования снега заполнились уже более чем на 560000 тонн - такое количество вывезли только с улично-дорожной сети.Отметим, что когда складируемая масса достигла отметки в 500000 тонн, профильному Департаменту удалось изыскать возможность увеличить объем складирования вывозимого снега еще на 100000 тонн – заключен дополнительный контракт.Отметим, что к новой «порции» осадков муниципальное предприятие постаралось максимально расчистить улицы после предыдущих снегопадов, не снижая темпы работ. Ежесуточно на дороги города выходили порядка 370 уборочных машин и 350 человек персонала. А рекорд по вывозу снега в этом сезоне, который ранее приходился на 6 марта и составлял 9421,8, был «побит» 7 марта, когда на полигоны отправили свыше 9000 тонн снежных накоплений.Напомним, все службы благоустройства и коммунальщики работают без выходных. В план работ включаются улицы во всех районах города. Он корректируется с учетом обращений жителей в соцсетях, а также в администрации внутригородских районов Самары, где ситуация находится на усиленном контроле административных комиссий. В частности, ведется регулярный мониторинг своевременности уборки придомовых и внутриквартальных территорий, скатных крыш многоквартирных домов, а также незакрепленных территорий, являющихся зоной ответственности районных властей.Для соблюдения максимальной ширины расчистки профильным службам необходимо освободить обочины, поэтому личный транспорт по возможности просят перемещать на уже очищенные от снежных масс участки. Также недопустимо наличие личного транспорта на тротуарах, сообщает горадминистрация.Кроме того, в условиях метели и плохой видимости автомобилистов просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим.