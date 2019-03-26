Самарцы выступают против «ДомКом Инвеста»
26 марта 2019 10:50
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«ДомКом Инвест» — московская группа, занимающая значительную часть коммунального рынка Самары, — собрала рекордное число претензий контролирующих и надзорных органов в связи с плохой работой в условиях снежно-ледового коллапса зимы 2019 года. Компанию открыто упрекают в развале работы и выводе средств многие чиновники и депутаты. К давлению подключился и депутат Госдумы Александр Хинштейн, попросивший расследовать деятельность московских коммунальщиков руководство Генпрокуратуры и Следственного комитета, пишет СО ОНЛАЙН.
18 марта депутат Государственной Думы Александр Хинштейн направил заявления в адрес руководства Генеральной прокуратуры России, министерства внутренних дел и министерства строительства России с просьбой проверить деятельность самарских управляющих компаний, входящих в московский холдинг «ДомКом Инвест».
«Число жалоб растёт с каждым днём. Качество услуг — ниже всякой критики», — написал депутат в своем твиттере, объясняя причину, по которой обратился с заявлением.
Еще ранее стало известно о том, что надзирающие и контролирующие органы буквально захлестнул вал претензий в адрес целого ряда управляющих компаний, входящих в сферу действий «ДомКом Инвеста».
В Государственной жилищной инспекции «СО» сообщили, что в текущем зимнем сезоне в инспекцию от прокуроров и районных администраций поступило беспрецедентно большое количество сообщений о нарушениях законодательства в сфере благоустройства при содержании жилых домов и придомовых территорий в зимний период.
Самые частые нарушения — ненадлежащая очистка кровель зданий и сооружений от снега и наледи, плохая уборка дорог.
Если автомобильные дороги общего пользования местного значения контролируются МП «Благоустройство», то очистка от снега придомовой территории и крыш многоквартирных домов входит в обязанности управляющих компаний. И здесь наибольшее число нарушений — порядка тысячи — выявлены прокурорами в деятельности таких управляющих компаний, как «ЖКС», «Куйбышевский ПЖРТ», УО «Коммунальник», «УЖКК». Руководство данными предприятиями осуществляют АО «ДомКом Инвест», АО «Домсервис», АО «Жилсервис» — структуры, так или иначе аффилированные с «ДомКом Инвестом».
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