Самарцам разъяснили, что такое "целевой взнос"

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Самарцев не оставил равнодушными аналитический доклад о членах ТСЖ, который выпустил «Центр стратегических разработок», курируемый Алексеем Кудриным. Аналитики предложили создать в будущем правовые механизмы устраняющие перекосы в работе ТСЖ.Беспокойство горожан вызвали появившиеся в связи с этим сообщения, что члены ТСЖ якобы будут оплачивать долги своих соседей-неплательщиков жилищно-коммунальных услуг.Разъяснения по теме дал эксперт отрасли, гендиректор АО «ДомКом Инвест»— Ежегодно Правление ТСЖ по всей стране мучаются вопросом, как покрыть дефицит денежных средств, возникший из-за удорожания стоимости работ или непредвиденных расходов в результате эксплуатации многоквартирного дома, — говорит генеральный директор АО «ДомКом Инвест» Александр Костюков. — ТСЖ вынуждено закрывать финансовую дыру, «раскидывая» затраты в смете на будущий год на всех собственников дома. Где-то это делается открыто на собрании, где-то — не заметно. В этом докладе предложено установить официальный источник финансирования для всех выпадающих доходов в ТСЖ, что может реально укрепить позицию объединения собственников.— В ТСЖ есть такое понятие как «целевой взнос», — разъясняет Александр Костюков. — Это плата его членов на конкретные цели товарищества (строительство контейнерной площадки, асфальтирование дорожек во дворе и т.п.). Сейчас его платят, заметьте, только члены ТСЖ, а пользуются все собственники многоквартирного дома.Хотелось бы обратить также внимание на то, почему Центр стратегических разработок «загоняет» в ТСЖ всех собственников помещений в доме:— Сегодня по жилищному законодательству не все собственники жилья являются членами ТСЖ, - напоминает Александр Костюков. - Это некий «перекос» законодательства, и он мешает управлению многоквартирным домом. ТСЖ приходится проводить два ежегодных собрания — одно для своих членов, другое — для всех собственников. Из-за этого возникают сложности. Составляются два разных годовых плана, возникают конфликты, две пачки протоколов, два голосования с разными формулировками. Вот этот «перекос» и предлагается исправить: если многоквартирный дом управляется ТСЖ, то все собственники должны автоматически становиться его членами. Предложено ввести принцип «все или никто» с одновременным введением источника финансирования для выпадающих доходов.АО «ДомКом Инвест» — ведущая инвестиционная компания в сфере ЖКХ. География проектов компании постоянно расширяется. В настоящее время «ДомКом Инвест» работает в 10 субъектах Российской Федерации, включая Самарскую область.