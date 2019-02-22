Самарцам пришлось жить без электричества, чтобы их не убило током
22 февраля 2019 12:20
105
Самарцы пожаловались на «заботу» своей управляющей компании, которая в ответ на жалобы проливов с крыши, отключила им свет, чтобы те не пострадали от удара током.
В общественную правозащитную организацию «Гражданский патруль» обратились жители улицы Воронежской, 36. Их двухэтажку заливают талые воды уже последние пять лет, однако, несмотря на своевременную оплату услуг, никаких действий здесь не предпринимается.
-Две недели с крыши просто льет, даже не капает, заливает всю квартиру и подъезд. Очень много написано жалоб и заявлений на чистку крыши и ремонт кровли, в том числе в ГЖИ и прокуратуру, но без результата. Живем как в Каменном веке, в сырости и без света, так как есть угроза замыкания, - пожаловалась общественникам жительницы дома Марина Герасимова.
Как сообщили жители, помимо неоднократных жалоб в вышеуказанные организации, они писали заявление на подсчет ущерба от затопления, однако к ним никто не пришел. «Гражданский патруль» обратился в прокуратуру по факту бездействия управляющей компании.
-Текущие крыши в Самаре – это какая-то глобальная проблема. В данном случае мы видим не только бездействие УК, но и реальную опасность для людей, если проводку в доме заливает водой. Думаем, что прокуратура должна проверить, по каким причинам на протяжении стольких лет в доме не отремонтировали крышу, - прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
22 февраля 2019 13:46
Реконструкцию намерены провести в два этапа. Благоустройство региона
72
21 февраля 2019 19:20
Между береговыми опорами № 1 и № 2, расположенными на правом берегу. Ширина пролетного строения составляет 24 метра, длина – 30 метров. Благоустройство региона
417
21 февраля 2019 13:42
Здесь хотят высадить 14 тысяч растений. Благоустройство региона
274
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
989
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2356
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
959
Всё в Дом
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
668
2 февраля 2019 13:50Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
238
19 января 2019 17:24
Все более востребованным становится кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом. Всё в Дом
625
ЖКХ
22 февраля 2019 12:20
Управляющая компания отключила им свет. ЖКХ
102
22 февраля 2019 10:41
Ремонтировали поврежденный участок теплотрассы. ЖКХ
106
22 февраля 2019 09:24
Он подтвердил решение судов апелляционной и кассационной инстанции. ЖКХ
142
Экология
20 февраля 2019 13:53
Минприроды России заключило соглашения с регионами о целевых показателях и субсидировании мероприятий в рамках национального проекта «Экология». Экология
490
18 февраля 2019 13:56
Вскоре регион ожидает похолодание. Экология
316
18 февраля 2019 13:31
Конкурс проводится по 11 номинациям. Экология
297
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
80
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
353
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1074
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
884
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
795
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
931
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2571
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2274
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2554
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2942
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3130
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4434
Мероприятия