Самарцам пришлось жить без электричества, чтобы их не убило током

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Самарцы пожаловались на «заботу» своей управляющей компании, которая в ответ на жалобы проливов с крыши, отключила им свет, чтобы те не пострадали от удара током.В общественную правозащитную организацию «Гражданский патруль» обратились жители улицы Воронежской, 36. Их двухэтажку заливают талые воды уже последние пять лет, однако, несмотря на своевременную оплату услуг, никаких действий здесь не предпринимается.-Две недели с крыши просто льет, даже не капает, заливает всю квартиру и подъезд. Очень много написано жалоб и заявлений на чистку крыши и ремонт кровли, в том числе в ГЖИ и прокуратуру, но без результата. Живем как в Каменном веке, в сырости и без света, так как есть угроза замыкания, - пожаловалась общественникам жительницы дома Марина Герасимова.Как сообщили жители, помимо неоднократных жалоб в вышеуказанные организации, они писали заявление на подсчет ущерба от затопления, однако к ним никто не пришел. «Гражданский патруль» обратился в прокуратуру по факту бездействия управляющей компании.-Текущие крыши в Самаре – это какая-то глобальная проблема. В данном случае мы видим не только бездействие УК, но и реальную опасность для людей, если проводку в доме заливает водой. Думаем, что прокуратура должна проверить, по каким причинам на протяжении стольких лет в доме не отремонтировали крышу, - прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.