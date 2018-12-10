Самарцам предлагают встретить Новый Год без долгов за воду

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10 декабря начинается традиционная акция «В Новый год – без старых долгов», поощряющая добросовестных плательщиков за воду и предоставляющая возможность должникам перейти в разряд добропорядочных горожан.Абоненты «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы»), которые не имеют долгов или успели их погасить за время проведения акции, а также внесли авансовый платеж за декабрь, могут прийти в центры обслуживания клиентов с 10 по 27 декабря 2018 года за гарантированным сладким подарком. Дополнительно все, кто не имеет долгов (или погасил их до 27 декабря), могут принять участие в большом розыгрыше ценных призов! Для этого надо пройти регистрацию на сайте (https://samcomsys.ru/promo). Суперприз – выходные в одном из самарских санаториев.Главное условие – отсутствие долгов за холодную воду и канализацию. «РКС-Самара» приглашает всех своих абонентов участвовать в акции! Подробные условия размещены на сайте компании и на оборотной стороне квитанций за ноябрь.Для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК – отдельные условия и призы! Подробности – на сайте samcomsys.ru.