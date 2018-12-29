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Самарцам напомнили каналы связи в случае технологических сбоев на уличных сетях водоснабжения и водоотведения в новогодние праздники

29 декабря 2018 11:45
83
Самарцам напомнили каналы связи в случае технологических сбоев на уличных сетях водоснабжения и водоотведения в новогодние праздники
Центральная диспетчерская служба и дежурные бригады будут готовы выехать на место технологических сбоев в любой момент.

В новогодние праздники, с 30 декабря до 8 января, в круглосуточном режиме будут работать все оперативные специалисты «РКС-Самара», от которых зависит процесс добычи, очистки и транспортировки питьевой воды, а также сбора, транспортировки и очистки стоков. Центральная диспетчерская служба и дежурные бригады будут готовы выехать на место технологических сбоев в любой момент.

При обнаружении аварийных ситуаций на уличных сетях водоснабжения и водоотведения жители Самары могут воспользоваться любыми нижеперечисленными способами передачи информации:
- позвонить по телефонам диспетчерской «РКС-Самара» 334-75-12 и 336-86-51,
- написать на сайт по форме «Сообщить о проблеме» https://samcomsys.ru/appeals,
- написать по эл.почте vodasignal@samcomsys.ru,
- скинуть информацию и фото на +7-917-013-70-07 через мессенджеры WhatsApp или Viber.
Аккаунт «Самарских коммунальных систем» в сети Twitter с 30 декабря до 8 января работать не будет.
Компания желает всем самарцам спокойного и радостного Нового года! С праздником!

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