Самарцам напомнили каналы связи в случае технологических сбоев на уличных сетях водоснабжения и водоотведения в новогодние праздники

83

В новогодние праздники, с 30 декабря до 8 января, в круглосуточном режиме будут работать все оперативные специалисты «РКС-Самара», от которых зависит процесс добычи, очистки и транспортировки питьевой воды, а также сбора, транспортировки и очистки стоков. Центральная диспетчерская служба и дежурные бригады будут готовы выехать на место технологических сбоев в любой момент.При обнаружении аварийных ситуаций на уличных сетях водоснабжения и водоотведения жители Самары могут воспользоваться любыми нижеперечисленными способами передачи информации:- позвонить по телефонам диспетчерской «РКС-Самара» 334-75-12 и 336-86-51,- написать на сайт по форме «Сообщить о проблеме» https://samcomsys.ru/appeals,- написать по эл.почте vodasignal@samcomsys.ru,- скинуть информацию и фото на +7-917-013-70-07 через мессенджеры WhatsApp или Viber.Аккаунт «Самарских коммунальных систем» в сети Twitter с 30 декабря до 8 января работать не будет.Компания желает всем самарцам спокойного и радостного Нового года! С праздником!