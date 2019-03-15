Самарский памятник архитектуры рушится под натиском весны

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Жилой дом, считающийся памятником градостроительства и архитектуры регионального значения Самарской области не выдержал потепления и начал разваливаться.В общественную организацию «Гражданский патруль» обратилась ветеран труда Алла Заславская. Пенсионерку едва не завалило обломками рухнувшего потолка в доме №117 по улице Красноармейской. Несмотря на протечку и неоднократные жалобы в управляющую компанию, на помощь ей никто не пришел.-Потолок обвалился 1 февраля. Я заметила течь около 11 утра, позвонила в диспетчерскую, мою жалобу приняли, но, кроме того, что с крыши убрали снег, больше ничего не сделали. Течь не прекратилась, а в 19 часов у меня обвалился потолок целым пластом примерно полтора метра на метр, - пожаловалась общественникам Алла Алексеевна.По словам женщины, за домом, который построен в 1935 году, никто не следит. Ранее дом относился к железной дороге, и получал хоть какой-то уход, но как только его передали городу, все благоустройство прекратилось. Заславская приобрела в нем квартиру в 1995 году, и ни разу не видела ни капитального ремонта, ни комиссий, которые бы оценили состояние дома, являющегося памятником архитектуры регионального значения и внесенного в реестр объектов культурного наследия Постановлением Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 853.Как рассказала Заславская, дом находится в отвратительном состоянии уже давно. Она получает пенсию чуть больше 9 тысяч рублей, отдавая за квартиру больше 8 тысяч. Жильцов такие суммы возмущают. Несмотря на исправно присылаемые счета за текущий ремонт, уборку территории и подъездов, обитатели дома вынужденно все делают сами. Крышу в четырехэтажке должны были перекрыть в 2014 году, но воз и ныне там. В доме нет системы противопожарной безопасности, отчего жильцы опасаются в один прекрасный день взлететь в воздух. В подвале разлилось настоящее смердящее болото, по которому шныряют крысы. По словам женщины, в соседнем подъезде на верхнем этаже тоже обрушился потолок.«Гражданский патруль» обратился с жалобой не только в ГЖИ с просьбой провести проверку по факту неисполнения управляющей компанией своих прямых обязанностей по ремонту и содержанию дома, но и в Министерство культуры Самарской области по факту отсутствия должной охраны объекта культурного наследия регионального значения.-В Самарской области насчитывается всего 706 объектов культурного наследия. Каждый объект культурного наследия - уникален. И разбрасываться ими недопустимо. Подобное отношение к памятникам архитектуры – преступная халатность. Если подобное происходит с признанными объектами культуры, что говорить о других домах. И здесь нужно задать вопросы Министерству культуры. Что касается сотен обращений по фактам протекающих крыш в Самаре, на наш взгляд причиной сложившейся ситуации стал провал программы капитального ремонта в регионе и здесь уже возникает вопрос к Министерству ЖКХ, - прокомментировал ситуацию руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.