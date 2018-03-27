"Самарские коммунальные системы" составили список злостных неплательщиков из частного сектора Самары

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С проблемой неплатежей ресурсоснабжающие организации борются всеми возможными законными способами. Самым эффективным остаётся отключение неплательщиков от поставляемых ресурсов: тампонирование канализации в многоквартирных домах и отключение частных домов от водоснабжения и водоотведения (законодательство позволяет это делать).Сейчас «Самарские коммунальные системы» сосредоточили своё внимание на взимании долгов с самых крупных должников. Первыми стали должники частного сектора. В марте 2018 года в СКС составили список «ТОП-100» злостных должников - владельцев частных домов всех районов Самары с наибольшими долгами за предоставленные услуги. Общий долг этой сотни за воду и канализацию составил 4,5 млн. рублей. Возглавил этот антирейтинг житель Зубчаниновки с ул.Магистральной с суммой долга 81,9 тыс.рублей.Все неплательщики, вошедшие в Топ-100, получили от СКС уведомление о долгах и предупреждение об отключении. По состоянию на конец марта прекращено водоснабжение 35-ти частных домов, чей общий долг составил 1,5 млн. рублей. Большая часть отключённых поспешила расстаться с долгами сразу после отключения или, написав гарантийные письма о рассрочке платежа, начали оплачивать частями. Отключения и погашение задолженностей продолжаются. На очереди все остальные должники СКС.Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение приблизилась к 1,5 млрд. рублей.