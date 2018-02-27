Самарские коммунальные системы проверяют кафе города на предмет правильности подключения к сетям водоснабжения
27 февраля 2018 12:04
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В ООО «СКС» существуют правила, по которым спрос с должников-юридических лиц строже, чем с обычных жителей. Особенно, когда речь идет о предпринимателях, которые извлекают свою прибыль, в том числе, за счет потребления воды, но своевременно не оплачивают полученный ресурс. Такие недобросовестные абоненты попадают под отключение гораздо быстрее, чем жители, чьи долги иногда обусловлены временными финансовыми трудностями.
На прошлой неделе под отключение попали ООО "Предприятие общественного питания "Рица" (на ул.Промышленности), имеющее задолженность с октября прошлого года, и ПК кафе "СЕВАН" (на ул.Калинина), имеющее задолженность более 3 тыс.рублей.
К сожалению, сотрудники СКС не смогли произвести отключения, так как представители собственников и в том и в другом случае не допустили специалистов до городских сетей водоснабжения (до водопроводных колодцев), находящихся на территории абонентов. Подобное поведение не соответствует правилам пользования городскими коммуникациями водоснабжения и водоотведения. Возникает вопрос, какие нарушения допущены абонентами при эксплуатации сетей, что они отказываются допускать к ним специалистов? Соответствует ли качеству вода, которую используют эти заведения общепита?
Пока ответов на эти вопросы нет. Но задача осмотра коммуникаций не вычеркнута из планов работы, мириться с ситуацией в СКС не намерены. Следующая попытка попасть в заведения будет предпринята вместе с сотрудниками службы безопасности «Самарских коммунальных систем», а если понадобится, то и с привлечением сотрудников полиции. А всем жителям города специалисты СКС рекомендуют задуматься о качестве услуг, предоставляемых в данных заведениях, и порядочности предпринимателей.
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