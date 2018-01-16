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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

"Самарские коммунальные системы": За воду можно не платить. Только оформить это нужно правильно

16 января 2018 13:44
194
Речь идет о случаях, когда в квартире никто не живет.

В последнее время появились жалобы на якобы необоснованные квитанции с начислениями за услуги водоснабжения и водоотведения. По мнению жителей, если в квартире официально никто не живёт, то и платить за коммунальные услуги не надо. В связи с этим СКС считают необходимым ещё раз объяснить правила оплаты.

Если в квартире нет приборов учёта и никто не прописан, объём коммунальных услуг рассчитывается исходя из количества собственников жилья. Это правило утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 и действует на территории РФ уже больше года. Если же приборы учёта есть, собственник обязан подавать показания ежемесячно, даже нули.

В случае если собственник квартиры фактически в ней не проживает, «Самарские коммунальные системы» предлагают отключить и опломбировать запорную арматуру внутриквартирной системы водоснабжения. После отключения плата за услуги водоснабжения и водоотведения взиматься не будет. Для оформления соответствующих документов собственник должен обратиться в центр обслуживания клиентов СКС. Следует отметить, что проверки наличия и сохранности пломб проводятся регулярно. При повреждении пломбы плата за воду и канализацию рассчитывается по нормативам с применением повышающего коэффициента 10.

«Самарские коммунальные системы» призывают всех жителей Самары внимательно относиться к оплате услуг водоснабжения и водоотведения!
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