Самарские активисты ОНФ помогли участникам ТСЖ отстоять право перехода на упрощенную систему налогообложения

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Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области сумели убедить сотрудников налоговой инспекции в возможности перехода товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Дружба» на упрощенную систему налогообложения, благодаря чему сумма оплаты по содержанию дома для жителей не была увеличена.В региональное отделение Народного фронта в Самарской области обратились участники товарищества собственников жилья «Дружба», которым налоговая инспекция отказала в праве перехода на упрощенную систему налогообложения, ссылаясь на то, что ТСЖ было создано юридическим лицом.Форма управления многоквартирным домом в Самаре по адресу улица Дачная, 30, – ТСЖ, одна из самых распространенных для новых домов. Товарищество собственников жилья, являясь некоммерческой организацией, осуществляет управление домом, текущий ремонт, уборку придомовых территорий и подъездов. Также через ТСЖ собственники жилья рассчитываются с организациями за поставленные ресурсы (освещение, водоотведение, тепловая энергия), в том числе израсходованные на общедомовые нужды многоквартирного дома.«В ноябре 2017 г. налоговая инспекция отказала ТСЖ «Дружба» в переходе на упрощенную систему налогообложения, а это значит, что теперь с суммы, которую ТСЖ собирала для оплаты общедомовых нужд, будет удерживаться НДС 18%, то есть фактически эти деньги будут включены в квитанцию за оплату содержания дома, что ляжет дополнительным бременем на жителей дома», – прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ Валерий Синцов.«Раньше наше ТСЖ не сталкивалось с подобной проблемой, так как сумма, поступающая на счет нашей некоммерческой организации для оплаты коммунальных услуг и содержания дома, не превышала 2 млн руб. в квартал, а значит, мы в соответствии с законом были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. К сожалению, с ростом тарифов на основные коммунальные услуги увеличилась суммарная стоимость общедомовых нужд, а значит, увеличилась сумма поступающих на расчетный счет средств для жителей, что привело к превышению лимита для освобождения от НДС. Теперь мы должны платить налоги с доходов, а не с прибыли», – рассказал председатель ТСЖ «Дружба» Сергей Аброськин.Активисты Общероссийского народного фронта провели встречу с представителями налоговой инспекции Ленинского района и доказали право ТСЖ применять упрощенную систему налогообложения.«Налоговая инспекция Ленинского района Самары ссылалась на статьи Налогового кодекса РФ, а конкретно, статью 346.12, один из подпунктов которой говорит о невозможности применять упрощенную систему налогообложения организациями, в которых доля участия других организаций составляет более 25%. Нам же удалось отстоять принципиальную позицию, что положение подпункта 14 пункта 3 статьи 346.12 данного закона не может распространяться на деятельность некоммерческих организаций и что запрет ТСЖ применять упрощенную систему налогообложения будет противоречить положениям налогового законодательства и повлечет необоснованное увеличение оплаты за жилищно-коммунальные услуги жильцами, проживающими в домах ТСЖ, где учредителем выступило юридическое лицо. Налоговая инспекция пошла на диалог и согласилась с доводами», – заключил Синцов.По итогам встречи стал возможен переход ТСЖ «Дружба» на упрощенную систему налогообложения, благодаря чему сумма оплаты по содержанию дома для жителей не была увеличена, а активистами ОНФ был создан прецедент, который может быть использован другими ТСЖ при возникновении спорных ситуаций, связанных с налогообложением некоммерческих организаций в налоговых органах.