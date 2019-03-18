Самарчанку из аварийного дома переселили в новый дом, где течет потолок

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На личный приём к Уполномоченному по правам человека в Самарской области обратилась гражданка Ш., многодетная мать, являющаяся собственником жилого помещения в многоквартирном доме № 89 «А» по улице Бобруйской в городе Самара, по вопросу соблюдения ее прав при переселении из аварийного многоквартирного дома.Многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Бобруйская, д. 89 «А» был признан аварийным 09.08.2010. Указанный многоквартирный дом включён в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» до 2017 года.В ходе личного приёма гражданка Ш. сообщила, что в настоящее время Департаментом управления имущества городского округа Самара ей предложена квартира в многоквартирном доме № 5 «А» по улице Фестивальной в городе Самара, она согласна переехать в предлагаемую квартиру совместно с детьми, но проживать в данной квартире невозможно, так как протекает кровля, обрушилась штукатурка с потолка, обои отклеились, кто и когда будет устранять данные недостатки неизвестно.В целях объективной оценки сложившейся ситуации в предлагаемом жилом помещении Уполномоченным по правам человека в Самарской области было принято решение о проведении выездного мероприятия с участием представителей Департамента управления имущества городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, управляющей организации ООО «Куйбышевский ПЖРТ» и Самарского областного Фонда жилья и ипотеки, являющегося застройщиком многоквартирном доме № 5 «А» по улице Фестивальной в городе Самара.В ходе выездного мероприятия, состоявшегося 13 марта, было установлено. Пятиэтажный, двухподъездный, 60-квартирный дом № 5 «А» по улице Фестивальной в городе Самара был введён в эксплуатацию в 2016 году и управление им осуществляет управляющая организация ООО «Куйбышевский ПЖРТ». Жилые помещения в данном доме предназначены для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Со слов жителей, в настоящее время из 60 квартир фактически проживают не более чем в 25 квартирах.Доводы гражданки Ш. о неудовлетворительном состоянии предлагаемого жилого помещения нашли своё подтверждение.Комиссионно были осмотрены и иные квартиры в данном доме. Аналогичная ситуация и в квартире № 27, также расположенной на пятом этаже, в которой проживают мама с малолетней дочкой. Во всех помещениях данной квартиры, в том числе и в санузле, протекла кровля и обрушилась штукатурка с потолка.Но не только в двух квартирах имеет место быть протекание. Протекание жилых помещений дошло до третьего этажа. В ходе выездного мероприятия были выявлены и иные недостатки.По всем осмотренным квартирам Департаментом управления имуществом городского округа Самара были составлены акты для последующего устранения недостатков.По результатам выездного мероприятия Уполномоченным по правам человека в Самарской области было принято решение направить соответствующее обращение в Правительство Самарской области для принятия мер реагирования.