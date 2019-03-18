Самарчанку, которая наносила граффити на стены насосной станции «РКС-Самара», оштрафовали

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Весной прошлого года, сразу после того, как «РКС-Самара» привели в порядок насосные станции, на свежевыкрашенной стене одной из них появились рисунки и надписи в стиле граффити. Чуть позже в соцсетях автор, девушка 23 лет, бравировала своими художествами, не стесняясь того, что перечеркнула труд людей, обезобразила городской пейзаж. Но расплачиваться за это должна была ресурсоснабжающая компания. Именно «РКС-Самара», с точки зрения законодательства, нарушили правила содержания фасадов и должны были заплатить штраф от 50 до 110 тысяч рублей.С подобными ситуациями работники «РКС-Самара» сталкиваются очень часто. Этот очередной вопиющий случай они восприняли как вызов, решили во что бы то ни стало довести дело до логического конца. Немного времени понадобилось на то, чтобы установить данные хулиганки, место учебы и адрес. Параллельно сотрудники полиции провели проверку, и в результате судом вынесено решение о возмещении причинённого ущерба и взыскании судебных расходов.Впервые за подобные безобразия был наказан автор, а не пострадавший. Прецедент создан, справедливость восторжествовала, сообщает «РКС-Самара».