Самара покорила Неву

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В начале июня в Санкт-Петербурге состоялся XI Петровский гребной марафон. Участие в нем приняли 247 экипажей (всего 468 человек). Экипаж "Самарских коммунальных систем" под руководством инженера управления информационных технологийвыступал в составе сборной Самарской области по каякингу. Наша команда преодолела всю Неву – а это 68 км – и успешно завершила марафон (что удалось не всем участникам), заняв высокие места в своем классе и в абсолютном первенстве.Результаты экипажа СКС:- итоговое время 5.12.26;- 3 место в классе жесткий каяк-двойка, мужской экипаж;- 6 место в абсолютном зачете.Самарская сборная заняла безоговорочное первое место в командном зачете:- 1,3,6,8 места в абсолютном первенстве;- два первых, одно второе и одно третье место в классах;- установлен новый рекорд трассы;- 3 самарских экипажа прошли марафон с улучшением предыдущего рекорда.Поздравляем с победой и желаем новых успехов! А они, возможно, уже не за горами - Жигулевскими. Экипаж "Самарских коммунальных систем" готовится принять участие в длиннейшем в Европе гребном марафоне – Скоростной Жигулевской кругосветке, протяженность которой 145 км.