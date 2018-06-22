Самара покорила Неву
22 июня 2018 13:19
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В начале июня в Санкт-Петербурге состоялся XI Петровский гребной марафон. Участие в нем приняли 247 экипажей (всего 468 человек). Экипаж "Самарских коммунальных систем" под руководством инженера управления информационных технологий Антона Пенкрата выступал в составе сборной Самарской области по каякингу. Наша команда преодолела всю Неву – а это 68 км – и успешно завершила марафон (что удалось не всем участникам), заняв высокие места в своем классе и в абсолютном первенстве.
Результаты экипажа СКС:
- итоговое время 5.12.26;
- 3 место в классе жесткий каяк-двойка, мужской экипаж;
- 6 место в абсолютном зачете.
Самарская сборная заняла безоговорочное первое место в командном зачете:
- 1,3,6,8 места в абсолютном первенстве;
- два первых, одно второе и одно третье место в классах;
- установлен новый рекорд трассы;
- 3 самарских экипажа прошли марафон с улучшением предыдущего рекорда.
Поздравляем с победой и желаем новых успехов! А они, возможно, уже не за горами - Жигулевскими. Экипаж "Самарских коммунальных систем" готовится принять участие в длиннейшем в Европе гребном марафоне – Скоростной Жигулевской кругосветке, протяженность которой 145 км.
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