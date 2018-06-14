СКС ужесточают правила работы с незаконными подключениями к водоснабжению в Самаре

Незаконные подключения к городским сетям водоснабжения и водоотведения остаются серьезной проблемой. И это не просто воровство воды. Незаконные подключения «сажают» давление в сетях, создают риск попадания загрязнений в общегородские коммуникации, и т.д. СКС неоднократно предпринимали попытки цивилизовано решить проблемы существующих самовольных подключений – проводились амнистии для пользователей. Однако, как показала практика, благие намерения уперлись в жадность, безответственность и разгильдяйство некоторых жителей. До сих пор сотрудники ресурсоснабжающей компании продолжают выявлять десятки незаконных подключений, которые создают угрозу жизни и здоровья пользователей. В 2016 году выявлено 79 незаконников, в 2017 – 176, за пять месяцев 2018 – 54.Все риски, которые создают незаконники, учтены законодателем в порядке оплаты за самовольно потребленный ресурс, суммы доходят до нескольких миллионов рублей за одно самовольное подключение. За 2016-2017 годы самовольщикам было выставлено счетов на общую сумму более 9 миллионов рублей.Ранее, в случае выявления самовольного подключения, сотрудники СКС выносили предупреждение, выставляли счета для оплаты и производили отключения только в случае неоплаты и нежелания самовольщика урегулировать отношения. Теперь отключения будут производиться сразу после выявления и проверки подключения. Как только подтвердится, что потребитель не имеет документов и не оплачивает потребленные ресурсы, бригада СКС перекроет воду или канализацию без каких-либо предупреждений и ожиданий. Обратное подключение будет произведено только после урегулирования всех технических вопросов и оплаты, в том числе работ по отключению/подключению.Подключение по существующим нормам и правилам обойдется дешевле. Сейчас в СКС создан прозрачный алгоритм работы с желающими оформить подключение: есть четкий перечень необходимых документов, сроки выполнения, расценки, ответственные лица. Жителю надо только сделать первый шаг – обратиться с заявлением в ресурсоснабжающую организацию.