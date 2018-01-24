СКС предупреждает: Долги за воду взыскиваются через суд

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Если абонент СКС не оплачивает услуги водоснабжения и водоотведения в течение трёх месяцев, то долги взыскиваются через суд. Причём с недавнего времени эта процедура серьёзно упростилась: теперь необязательно проводить заседание суда, а достаточно оформления судебного приказа. Благодаря этому в прошедшем, 2017 году, СКС смогли кратно увеличить количество исполнительных листов, предъявленных должникам к погашению.В 2017 году в районные отделы судебных приставов было передано 18 218 исполнительных листов на сумму 113,6 млн. рублей. В 2016 году таких документов было – 4216, в 2015 – 1821. При этом взысканные суммы увеличились с 3,5 миллионов в 2015 году до 26,6 миллионов рублей в 2017, более чем в 7 раз.Своевременная и полная оплата жизненно важных ресурсов – обязанность каждого жителя. Тем, кто игнорирует закон, рано или поздно по решению суда придётся отвечать за своё бездействие, причём с оплатой всех судебных издержек. СКС настоятельно рекомендует погасить все существующие долги или обратиться в компанию для решения создавшейся проблемы.«Самарские коммунальные системы» благодарят добросовестных абонентов и призывают всех оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме!