СКС модернизируют оборудование насосных станций подкачки в Самаре
26 июня 2018 11:26
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Насосные станции подкачки (НСП) – это технические строения, которые есть практически в каждом многоэтажном дворе Самары. Благодаря им вода должна доходить в квартиры выше пятого этажа, и напор оставаться стабильным независимо от времени суток. Однако оборудование, которое за десятки лет эксплуатации устарело и физически, и морально, не всегда справлялось с этой задачей.
По предложению специалистов «Самарских коммунальных систем» в инвестиционную программу были включены мероприятия по модернизации НСП. В 2016 году было заменено оборудование на 37 крупнейших станциях города. Сейчас на этих станциях в автоматическом режиме поддерживается заданное давление, через систему удаленного контроля отслеживается и корректируется работа насосов по нескольким параметрам одновременно.
Одно из основных преимуществ работы нового оборудования – обеспечение стабильного давления в трубах и, соответственно, постоянный напор холодной воды у потребителей. Если где-то увеличивается забор воды, система автоматически подаёт большее её количество, напор у других потребителей не уменьшается. Это позволяет избежать гидроударов и экономит электроэнергию.
В 2018 году уже завершён монтаж автоматики на восьми НСП, еще на шести в настоящий момент идёт реконструкция. Всего в текущем году будет заменено электрооборудование 29 станций. Планируется, что до 2023 года «Самарские коммунальные системы» обновят электрооборудование на всех 178 самарских НСП.
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