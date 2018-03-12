СКС инициирует процедуру банкротства в отношении одной из управляющих компаний

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3,5 млн. рублей задолжала «Самарским коммунальным системам» управляющая компания «Комфорт-С». СКС намерены инициировать процедуру банкротства в отношении УК, документы на запуск соответствующей процедуры сейчас готовятся для передачи в суд. У фирмы-должника есть два пути выхода из ситуации. Если компания намерена и дальше работать на коммунальном рынке, она должна погасить задолженность. Если должник не намерен или не может платить по счетам, его объявят банкротом. Имущество компании будет продано для погашения долга - и сама компания прекратит свою работу.Процедура банкротства на сегодня самая действенная мера для всех участников конфликтных ситуаций, она способствует быстрому возврату долгов, а также выводит с рынка недобросовестные компании, которые не способны вести хозяйственную деятельность без убытков. Компания СКС занимает в этом отношении однозначную позицию: все абоненты, в том числе и УК, должны своевременно оплачивать полученные услуги, недобросовестным – не место в отрасли.