С начала 2019 года выявлено 14 незаконных водопользователей в частном секторе Самары

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Стихийная застройка элитного частного сектора Самары, которая велась в конце 90-х – начале 2000 годов, привела к большому количеству незаконных подключений к водоснабжению и водоотведению. «РКС-Самара» планомерно проводит мероприятия по выявлению самовольщиков, в том числе и на просеках.Уже в 2019 году был проведён рейд на 8 просеке в Промышленном районе. После неоднократных попыток сотрудников ресурсоснабжающей организации попасть на территорию одного из коттеджных посёлков для проверки подключений, пришлось привлекать полицию. По результатам этого рейда было выявлено два дома, собственники которых подключились к водопроводу незаконно, ещё по двум домам проводится дополнительная проверка. Причём, это двух- и трёхэтажные дома с земельными участками, бассейнами.Владельцам самовольных подключений придётся, во-первых, оплатить пользование водой до трёх лет по сечению трубы, во-вторых, пройти процедуру законного оформления, а до тех пор быть без воды. Гораздо проще самостоятельно прийти в «РКС-Самара» и оформить подключение к сетям водоснабжения и водоотведения согласно законодательству.Всего с начала 2019 года выявлено 14 незаконных пользователей в частном секторе Самары.