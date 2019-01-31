С 1 февраля жители Самарской области начнут получать платежные квитанции за услугу «Обращение с ТКО»

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Уже в феврале большинство жителей Самарской области получат прямые платежки от регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс». За исключением порядка 350 УК и ТСЖ Самары, которые проявили инициативу и выразили желание сотрудничать с региональным оператором в качестве юридических лиц. Жители таких домов получат первые квитанции со строчкой «Обращение с ТКО» в общем платежном документе.Свыше 1,3 млн лицевых счетов абонентов Самарской области обслуживаются региональным оператором: около 880 тысяч лицевых счетов в 10 муниципалитетах, включая Самару, 360 тысяч л/с в 27 муниципальных районах и Нефтегорске. Для печати и доставки платежных квитанций уже выбран подрядчик. Им стало ФГУП «Почта России», готовое обеспечить печать и максимально качественную доставку в любой, даже наиболее отдаленный, муниципальный район региона.«Мы надеемся на компетентность сотрудников «Почты России» и качественную адресную доставку. Тем не менее, просим жителей сообщать обо всех случаях некачественного распространения квитанций. В том числе, о тех ситуациях, когда платежные документы не размещаются по почтовым ящикам, а лежат общей стопкой в подъезде. О всех фактах с нарушениями можно сообщать по телефону call-центра 303-06-48 с указанием адреса, а также отправлять жалобы на почту, желательно, с фотографиями», - обратились к жителям Самарской области представители регоператора – ООО «ЭкоСтройРесурс».Если пользователи услуги не обнаружили в феврале в почтовом ящике квитанцию, нужно сообщить об этом в любой из 22 центров обслуживания населения.В тех случаях, если пользователь услуги столкнулся с некорректными данными в платежном документе (квитанции), необходимо обратиться в любой из 22-х центров обслуживания населения регионального оператора ООО"ЭкоСтройРесурс", предоставив подтверждающий документ/выписку:Неверно указанная общая площадь жилого помещения: выписка из Росреестра, свидетельство о праве собственности;Неверно указанные сведения о зарегистрированных: справка из органов ФМС, паспортного стола, МФЦ, ЕГРН, справка о составе семьи.Напомним, новая коммунальная услуга введена во всех субъектах РФ на уровне федерального Правительства и является обязательной к оплате (ст.153 ЖК РФ). Неоплата или просрочка по коммунальным платежам грозят потребителю неблагоприятными последствиями, предусмотренными законодательством: начисление неустойки и пени, взыскание задолженности в судебном порядке, вплоть до штрафов и запрета на выезд из страны.Отсутствие договора или уклонение от заключения договора не освобождает потребителей от обязанности оплаты услуги по обращению с ТКО (ЖК РФ от 29.12.2004, ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).До 1 января 2019 года плата за вывоз мусора входила в состав тарифа «Содержание и ремонт жилья». Сумма эта не тарифицировалась и определялась собранием собственников МКД или управляющей компанией (вывоз мусора от 2 до 6 рублей за м2). Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК или иной специализированный потребительский кооператив обязаны уведомить собственников помещений в МКД об уменьшении размера платы за содержание жилого помещения в соответствии с переходом ТБО в ТКО и выделении «обращения с ТКО» отдельной коммунальной услугой.По требованию собственников управляющая организация должна будет предоставить соответствующие расчёты и документы. Если УК после запроса собственника жилья не ответила на этот вопрос, необходимо оформлять запрос/жалобу в Государственную жилищную инспекцию Самарской области (8 (846) 200-02-56, 207-06-78).Способы внесения платы за услугу «Обращение с ТКО»Потребители услуги «Обращение с ТКО» могут оплачивать ее любым удобным способом:наличными денежными средствами;в безналичной форме с использованием счетов, в том числе, открытых для данных целей в выбранном банке;переводом денежных средств без открытия счета;почтовым переводом;банковской картой;посредством Интернета и в иных формах, предусмотренных ФЗ РФ.Важно: региональный оператор по обращению с ТКО не взимает комиссию за оплату услуги. Комиссию с платежей взимает банк или почта, через которую осуществляется платеж, согласно установленных размеров комиссии по приему платежей данной организации. Размер комиссии можно узнать в той кредитной организации, через которую будет произведен платеж (отделения, банкоматы, терминалы Сбербанка России, Почта России, ВТБ-24, Газпромбанк, Альфа-Банк и пр.), сообщает ecostr.ru.