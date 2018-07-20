С 20 по 31 июля в Самаре будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц

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Специалисты «Предприятия тепловых сетей» совместно с жилищными организациями приступают к подключению горячего водоснабжения для абонентов Верхней зоны Безымянской ТЭЦ, Центральной отопительной котельной и частично Самарской ТЭЦ после гидравлических испытаний. Напомним, с 16 по 20 июля 2018 года сети трех этих теплоисточников проверялись повышенным давлением для обнаружения слабых мест в централизованной системе горячего водоснабжения.По итогам испытаний специалистам ПТС предстоит устранить более 50 повреждений, значительная часть которых выявлена на бывших бесхозяйных теплосетях. Ремонтный персонал «Предприятия тепловых сетей» совместно с работниками подрядных организаций будут работать в усиленном режиме на протяжении всех выходных для того, чтобы оперативно возобновить горячее водоснабжение всех потребителей.При этом сразу после гидравлических испытаний в рамках программы «Re:Конструкция» специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» приступают к масштабному ремонту теплотехнического оборудования I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В этой связиС 20 по 31 июля будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22 Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Стара Загора, Ташкентская.Здесь будет проводиться ремонт запорной и регулирующей арматуры, компенсирующих устройств и насосного оборудования. После завершения работ специалисты «ПТС» вместе с коммунальными компаниями и ТСЖ данного района планируют оперативно возобновить подачу горячей воды.Этим летом плановый ремонт затронет также II и III тепломагистрали, по которым горячая вода поступает от Самарской ТЭЦ к потребителям большей части города. Для уменьшения неудобств потребителей ремонт магистралей разделен на три этапа.«Предприятие тепловых сетей» приносит извинения за вынужденные неудобства, связанные с подготовкой к будущему отопительному сезону.