Руководство крупнейшей управляющей компании ООО «ЖКС» отправлено в отставку

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В своём Послании, озвученном 27 марта 2019 года, Губернатор Самарской областиподверг жёсткой критике ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства и потребовал от руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления вмешаться и защитить интересы жителей региона. В частности, взять под контроль выполнение обязательств частными управляющими компаниями перед гражданами.Во исполнение данного поручения, 4 апреля 2019 года в Москве заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Карпушкин провёл рабочую встречу с руководством «ДомКом Инвест» - собственником нескольких крупнейших управляющих компаний многоквартирными домами. Темой встречи стало обсуждение работы холдинга на территории Самарского региона. В частности, речь шла о крайней степени неудовлетворенности качеством предоставляемых услуг жителями региона. Так, за январь и февраль 2019 года Государственной жилищной инспекцией Самарской области принято в работу 2346 обращений по поводу некачественной работы компаний, входящих в холдинг АО «ДомКом инвест», из них 1792 приходится на ООО «ЖКС». При этом, отработка подавляющего большинства жалоб граждан, по информации ГЖИ, не проводится вовсе или с серьезным нарушением сроков выполнения обязательств.В ходе сложных и напряженных переговоров Правительства Самарской области с руководством «ДомКом Инвест» принято решение отправить в отставку, исполнительного директора управляющей компании «ЖКС», входящей в состав холдинга, с 5 апреля 2019 года. Напомним, компания обслуживает 904 многоквартирных дома в Самаре.Следующим шагом по выполнению поручений Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и наведения порядка в системе ЖКХ должно стать эффективное исполнение механизмов, определяемых новым региональным законом об административных штрафах управляющим компаниям, невыполняющим свои обязательства перед жителями Самарской области. Главой региона дано поручение региональному министерству энергетики и ЖКХ, главам городских округов и районов использовать данный механизм в любой ситуации, где требуется защита прав граждан, сообщает пресс-служба облправительства.

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