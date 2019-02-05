Россиян хотят избавить от "поверочного рабства" по счётчикам
5 февраля 2019 11:40
137
В течение этого года Росстандарт планирует предложить изменения в законодательство, которые избавят россиян от необходимости самим следить за корректностью работы счётчиков расхода воды и осуществлять их проверку.
— Мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство", — обязанности следить за корректностью показаний приборов учёта коммунальных ресурсов, — приводит "Российская газета" слова главы ведомства Алексея Абрамова.
По его словам, ситуация со счётчиками на данный момент "вывернута наизнанку" и напоминает рынок, на который покупателям приходится приходить со своими весами. По мнению Абрамова, точность показаний должен обеспечивать поставщик, от потребителя достаточно того, что он оплачивает свои расходы.
Он также отметил, что в случае принятия поправок единственной обязанностью для жильцов будет обеспечение доступа к счётчикам для специалистов. При этом вопрос, кто именно будет отвечать за проверку показаний — поставщик ресурсов или управляющая компания, — пока остаётся открытым.
Абрамов уточнил, что в трёх городах России уже проводился эксперимент по централизованной проверке счётчиков, однако его результаты показали неготовность жителей к такому подходу, поэтому в данной ситуации потребуются "государственные решения", пишет Лайф.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
5 февраля 2019 13:14
Далее предложенные горожанами локации будут выставлены на голосование. Благоустройство региона
116
30 января 2019 16:14
Она будет расположена на пересечении Московского шоссе с улицей Авроры. Благоустройство региона
517
30 января 2019 13:33
При этом средний ценник снизился на 24%. Благоустройство региона
338
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
376
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2282
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
909
Всё в Дом
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
80
2 февраля 2019 13:50Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
135
19 января 2019 17:24
Все более востребованным становится кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом. Всё в Дом
544
ЖКХ
5 февраля 2019 12:58
В ближайшее время в Личном кабинете вы сможете увидеть перерасчет и внести текущие показания приборов учета. ЖКХ
164
5 февраля 2019 11:40
В трёх городах страны уже проводился эксперимент по централизованной проверке приборов учёта. ЖКХ
136
5 февраля 2019 10:39
Ему грозит до одного года лишения свободы. ЖКХ
171
Экология
1 февраля 2019 10:44
Данные сравнивались с аналогичным периодом 2017 и 2018 гг. Экология
374
30 января 2019 18:33
В муниципалитетах предприняты меры по налаживанию взаимодействия с предприятиями по вопросам экологической безопасности жителей региона. Экология
404
24 января 2019 13:52
Синоптики прогнозируют метель. Экология
638
Видео
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
161
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
279
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
556
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
726
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
619
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
978
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1972
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1735
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2023
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2390
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2577
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3851
Мероприятия