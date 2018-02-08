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"Российские коммунальные системы" вводят именные стипендии. Программа поддержки и стимулирования студентов охватит Самару, Тольятти, Ульяновск, Пермь, Благовещенск и другие города присутствия РКС.В Самаре это коснётся студентов СамГТУ и Самарского энергетического колледжа.Программа позволит не только поддержать талантливых учащихся, но и привлечет молодых специалистов на предприятия ГК «РКС» и в отрасль в целом.Именная стипендия РКС направлена на стимулирование учебной, научной и практической деятельности талантливых и перспективных российских студентов, обучающихся в области технических наук. Она представляет собой денежную выплату студентам выпускных курсов, обучающимся по образовательным программам СПУЗов и ВУЗов в российских колледжах, техникумах и лицеях, и студентам, обучающимся по программам подготовки специалиста, бакалавра и магистра в российских университетах по следующим направлениям:Водоснабжение и водоотведение;Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (по отраслям);Электроснабжение (по отраслям);Автоматизированные системы управления;Приборообустройство и водопользование;Сварочное производство;Химическая технология неорганических веществ (базовая подготовка);Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения;Сооружение объектов природообустройства и водопользования;Производственная лаборатория.Претенденты на стипендию РКС должны продемонстрировать успеваемость на «хорошо» и «отлично» в течение последних двух следующих друг за другом семестров.Конкурс будет проводиться в несколько этапов:Прием заявок с 1 по 15 февраля 2018 годаПодведение итогов конкурса с 16 по 25 февраля 2018 годаОбъявление результатов с 26 по 28 февраля 2018 годаУзнать подробнее об именных стипендиях РКС и скачать заявку вы можете на сайте: www.roscomsys.ru/stipendia.