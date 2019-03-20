«Российские коммунальные системы» соберут поставщиков на единой площадке

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24 апреля 2019 года состоится открытый Съезд поставщиков группы компаний «Российские коммунальные системы». Мероприятие для производителей и предпринимателей будет организовано впервые в истории РКС и пройдет под девизом «Развитие совершенного сотрудничества. Прямой диалог».В рамках мероприятия будет представлен обзор планов РКС на 2020-2022 годы в части закупки материалов и оборудования, реализации инвестиционных проектов. Перед участниками выступят первые лица компании, которые расскажут о новых подходах компании в вопросах квалификационного отбора и организации конкурсных процедур, развитии прямого диалога для дальнейшего сотрудничества.«Усилия РКС направлены на расширение конкуренции и открытый диалог с рынком. Задачей съезда станет знакомство с поставщиками и подрядчиками напрямую и привлечение к сотрудничеству новых участников конкурсов как из числа малого и среднего бизнеса, так и из числа крупных межрегиональных компаний, в том числе из регионов России», – комментирует предстоящее событие директор по снабжению ГК «Российские коммунальные системы» Оксана Бычкова.Производители и предприниматели смогут установить прямой диалог с профильными специалистами и получить информацию о новых возможностях сотрудничества, открытости доступа к конкурсам и требованиям при отборе поставщиков и подрядчиков. После официальных выступлений участники съезда смогут задать интересующие вопросы представителям РКС.