«Российские коммунальные системы» принимают «Водный сигнал»

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«Российские коммунальные системы» запускают полезный сервис «Водный сигнал», который позволит оперативно напрямую рассказывать диспетчеру «РКС-Самара» о любых проблемах на сетях водоснабжения и водоотведения: перебоях с водой, засорах, утечках, открытых колодцах, некачественно выполненных заявках или других сбоях на водопроводных или канализационных сетях. Для этого достаточно иметь под рукой мобильный телефон или компьютер с доступом в Интернет.Вы стали свидетелем коммунальной аварии, незаконной врезки или открытого люка? Сообщите об этом в диспетчерскую «РКС-Самара»! Сделайте фотографию места возникновения проблемы, отправьте фото с описанием на номер +79170137007 через мессенджеры WhatsApp или Viber или на электронную почту vodasignal@roscomsys.ru. Также вы можете отправить сообщение через сайт «РКС-Самара» www.samcomsys.ru, кликнув на кнопку «Сообщить о проблеме», загрузить фото, снабдить его необходимыми подробностями. Все обращения будут рассмотрены и переданы специалистам для устранения проблемы.Кроме того, благодаря «Водному сигналу» жители города могут получить вознаграждение, выявив незаконное подключение к сетям водоснабжения. За каждое подтвердившееся сообщение о врезке компания гарантирует выплату в размере 10 000 рублей. Выявите мошенников, ворующих воду из городских сетей, а значит – и у вас.Сервис «Водный сигнал» уже работает на сайте «РКС-Самара».Напоминаем, что на указанном сайте www.samcomsys.ru по-прежнему работают сервисы «Обратная связь» и «Задать вопрос директору», а в Твиттере на вопросы жителей специалисты «РКС-Самара» отвечают в режиме онлайн.Мы искренне благодарим всех, кто заботится о состоянии города, кто бережно относится к бесценному ресурсу – воде, кто не жалеет нескольких минут своего времени на сообщение специалистам, готовым решить коммунальные проблемы!