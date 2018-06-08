Роспотребнадзор Самарской области назначил административное наказание ТСЖ «Современник» за отказ от самоотключения.

Согласно федеральному законодательству (гл.3, ст.21 ФЗ-416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении») ресурсоснабжающая организация имеет право ограничить водоснабжение абонента в случае задолженности за два расчётных периода. Также, при определённых технических условиях, ресурсники вправе требовать самостоятельного отключения абонента путём опломбировки или видимого разрыва сетей. Логика законодателя в данном случае проста и понятна – не можешь отплачивать ресурс, не потребляй, отключайся!Весной 2018 года требование о самоотключении было предъявлено «Самарскими коммунальными системами» ТСЖ «Современник». Их задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения составляет на сегодняшний день 3,2 млн. рублей. Причём, начиная с октября 2017 года, это ТСЖ платит СКС только по исполнительным листам. Куда уходят деньги жителей, подавляющее большинство которых платят за воду и канализацию в ТСЖ исправно, остаётся неизвестным.После отказа от самоотключения СКС направили документы в Роспотребнадзор. В мае 2018 года Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области вынесло постановление о наложении административного штрафа в размере 50 тысяч рублей на ТСЖ за отказ от самостоятельного отключения за долги.Этот прецедент очень важен для ресурсоснабжающих организаций, поскольку показывает несомненную важность оплаты коммунальных услуг, а также доказывает право требовать самоотключение должников или доступ к сетям для прекращения водоснабжения и/или водоотведения. Также это будет одним из оснований для перевода абонентов на прямые расчёты с СКС.ТСЖ «Современник» - не единственная компания, которая отказывается платить по счетам. Ещё 10-ти ТСЖ этим летом будет предложено произвести самоотключение от водоснабжения и водоотведения.