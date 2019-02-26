Ремонтные работы на теплосети по ул. Физкультурной в Самаре планируется завершить в течение дня

79

Специалисты «Предприятия тепловых сетей» вывели из работы поврежденный участок теплосети в районе дома №136 по ул. Физкультурной.На период проведения ремонта всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения.На участке выявлено повреждение теплосети диаметром 400 мм. На данный момент теплоэнергетиками проведена подготовка к устранению повреждения – выполнены земляные работы, собрана резервная схема теплоснабжения.Сейчас ведется подготовка к сварочным работам. В устранении повреждения задействованы 17 специалистов ПТС и 5 единиц техники.В планах специалистов ПТС завершить все ремонтные работы на объекте в течение дня, 26 февраля, сообщает горадминистрация.