Ремонтные работы на теплосети по ул. Физкультурной в Самаре планируется завершить в течение дня
26 февраля 2019 13:35
79
Специалисты «Предприятия тепловых сетей» вывели из работы поврежденный участок теплосети в районе дома №136 по ул. Физкультурной.
На период проведения ремонта всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения.
На участке выявлено повреждение теплосети диаметром 400 мм. На данный момент теплоэнергетиками проведена подготовка к устранению повреждения – выполнены земляные работы, собрана резервная схема теплоснабжения.
Сейчас ведется подготовка к сварочным работам. В устранении повреждения задействованы 17 специалистов ПТС и 5 единиц техники.
В планах специалистов ПТС завершить все ремонтные работы на объекте в течение дня, 26 февраля, сообщает горадминистрация.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
26 февраля 2019 12:00
Каждый житель Самары в возрасте от 14 лет может стать участником народного голосования. Благоустройство региона
121
23 февраля 2019 13:25
Администрации внутригородских территорий совместно с управляющими организациями усилили работу в этом направлении. Благоустройство региона
390
22 февраля 2019 13:46
Реконструкцию намерены провести в два этапа. Благоустройство региона
355
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
1136
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2366
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
973
Всё в Дом
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
802
2 февраля 2019 13:50Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
249
19 января 2019 17:24
Все более востребованным становится кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом. Всё в Дом
633
ЖКХ
26 февраля 2019 13:35
На участке выявлено повреждение теплосети диаметром 400 мм. ЖКХ
78
26 февраля 2019 12:28
В течение 4-х часов теплоснабжение должно быть восстановлено. ЖКХ
202
26 февраля 2019 10:19
В Самаре на настоящий момент функционирует 1260 километров канализационных труб. ЖКХ
123
Экология
26 февраля 2019 14:44
Тем не менее, проблемы с загрязняющими выбросами в атмосферу наблюдаются Экология
69
20 февраля 2019 13:53
Минприроды России заключило соглашения с регионами о целевых показателях и субсидировании мероприятий в рамках национального проекта «Экология». Экология
529
18 февраля 2019 13:56
Вскоре регион ожидает похолодание. Экология
345
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
519
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
567
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1275
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1088
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
986
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
1134
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
423
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
989
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
700
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2751
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2445
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2715
Мероприятия