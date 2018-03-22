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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Ремонтные работы на месте повреждения теплосети по ул.Ставропольской в Самаре успешно завершены

22 марта 2018 09:11
103
Ремонтные работы на месте повреждения теплосети по ул.Ставропольской в Самаре успешно завершены
Тепловые сети «ПТС» работают в нормальном режиме.

Вчера, 21 марта, в 23:57 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили сварочные работы на месте повреждение теплосети диаметром 500 мм по ул.Ставропольской. После этого совместно с коммунальными компаниями была проведена работа по переводу потребителей с резервной на штатную схему теплоснабжения. По состоянию на 8 утра 22 марта, тепловые сети «ПТС» работают в нормальном режиме.

Напомним, вчера специалистами «Предприятия тепловых сетей» было выявлено повреждение теплосети диаметром 500 мм по ул.Ставропольской (в районе пересечения с ул.Ново-Вокзальной). Место повреждения было оперативно локализовано и огорожено, на объекте проведена откачка теплоносителя, выполнены земляные и сварочные работы. В работах было задействовано 14 специалистов ПТС и 6 единиц техники. На время устранения повреждения для потребителей, получающих услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, была организована резервная схема, сообщает ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).
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Комментарии



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