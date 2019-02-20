Реконструкция городских очистных канализационных сооружений Самары вошла в федеральную программу «Оздоровление Волги»

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Городские очистные канализационные сооружения Самары (ГОКС) входят в десятку крупнейших очистных сооружений Российской Федерации. Их проектная мощность – 1млн.м3 в сутки. Стоки со всего города-миллионника стекаются сюда и проходят три стадии очистки: механическую, биологическую и химическую. ГОКС представляет собой экологический барьер между отходами жизнедеятельности города и Волгой.Самарские очистные сооружения в этом году отмечают 45-летие. За эти годы оборудование морально и физически устарело. Одновременно повышались требования к качеству очистки стоков, которые все сложнее выполнять при существующем состоянии оборудования.С 2013 года «РКС-Самара» проводит большую работу по модернизации канализационных очистных сооружений города. Заменено и реконструировано основное оборудование – воздуходувки, часть аэротенков, иловые насосные станции. Всего проведены мероприятия на сумму около миллиарда рублей. Эта работа высоко оценена экспертами отрасли, были получены рекомендации по включению дальнейших работ по модернизации ГОКС в федеральную программу «Оздоровление Волги». В рамках проекта будет проведена реконструкция комплекса биологической доочистки от биогенных элементов и устройство станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. Реализация мероприятий рассчитана до 2022 года.На днях закончен один из важнейших подготовительных этапов – проведены пилотные испытания установки УФ-очистки стоков. Так же была проведена полная инвентаризация и интегральная оценка реконструкции ГОКС в рамках проекта «Оздоровление Волги» – анализ, учитывающий существующее положение, финансовые вложения, ожидаемые результаты. Специалисты «РКС-Самара» на практике смогли убедиться в правильности своих расчетов, выбранного оборудования и проводимых мероприятий. Можно сказать, что оздоровление Волги на ГОКС уже началось.Реализация проекта имеет высокую значимость для экологии всего Поволжья и проходит под эгидой министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.