Расходы россиян на коммуналку растут быстрее, чем инфляция
30 января 2019 13:22
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Россияне стали больше платить за коммунальные услуги. В 2018 году средний чек за ЖКУ вырос на 7 % и поднялся до 2968 рублей. При этом рост коммунальных тарифов составил сразу три процентных пункта, обогнав инфляцию, пишет "ФедералПресс".
Отмечается, что в росте платы за коммуналку отчасти виноваты и сами граждане. Дело в том, что они нарушают сроки оплаты, а после им приходится платить еще и пени.
Старший научный РАНХиГС Александра Бурдяк рассказал, что некоторые россияне платят за коммунальные услуги с опозданием, поэтому в результате средний чек оказывается больше. Другие эксперты считают, что платить приходится больше из-за того, что граждане стали меньше экономить на коммунальных услугах.
Отмечается, что больше всего платежи за ЖКУ у жителей ХМАО, Камчатки и Магаданской области. В среднем сумма платежа у них составляет от 8 до 10 тысяч рублей. Краснодар и Астрахань – лидеры по самым низким коммунальным платежам. Здесь оплата ЖКУ обходится в 2,3 тысячи рублей, пишут «Известия».
Напомним, что в 2019 году россиян дважды ждет повышение цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства – в январе и июле.
Фото pixabay.com
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